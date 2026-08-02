'Έχυσα το αίμα μου, έγινε στάχτη': Συντετριμμένος ο Τάσος Χαλκιάς – Κάηκε ολοσχερώς το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό

Συγκλονίζουν τα λόγια του δημοφιλούς ηθοποιού Τάσου Χαλκιά, ο οποίος είδε το εξοχικό του σπίτι στο Πόρτο Γερμενό να παραδίδεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς από τη λαίλαπα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Μιλώντας με βαθιά συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση, ο αγαπημένος ηθοποιός περιέγραψε την απώλεια μιας ολόκληρης ζωής, τονίζοντας πως το σπίτι αυτό δεν ήταν απλώς ένα κτίσμα, αλλά το αποτέλεσμα προσωπικού μόχθου, θυσιών και αμέτρητων ωρών δουλειάς δεκαετιών.

«Στάχτη το χυμένο μου αίμα»

Ο Τάσος Χαλκιάς περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και το μέγεθος της καταστροφής, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συμπαράστασης στους εκατοντάδες συμπολίτες μας που είδαν τις περιουσίες τους να εξαφανίζονται:

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που καήκανε, και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για μένα ήταν ένα χυμένο αίμα, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε, στάχτη το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία, εν γένει του οργανισμού.»

Το συγκινητικό «αντίο» του γιου του, Άρη Χαλκιά

Την είδηση για την ολοσχερή καταστροφή της οικογενειακής εστίας έκανε γνωστή ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, μέσα από μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από το καμένο σπίτι:

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος.»

Η οικογένεια του Τάσου Χαλκιά, όπως και δεκάδες ακόμα οικογένειες πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με το βαρύ τίμημα της επόμενης ημέρας και την ανάγκη να ξανασταθούν στα πόδια τους μέσα από τις στάχτες.