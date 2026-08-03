Τραγωδία στην Αργολίδα: Νεκρός σε προχωρημένη σήψη ο 58χρονος προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ

Νεκρός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε ο 58χρονος προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ Αργολίδας, με τη σορό του να εντοπίζεται σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας, στον Δήμο Ναυπλιέων.

Η ανακάλυψη έγινε μετά από πολύήμερες και συντονισμένες έρευνες από την Ασφάλεια Ναυπλίου, όπως αναφέρεται στο argolida24. Η σορός του μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί, ινδικής καταγωγής, και οι έρευνες συνεχίζονται.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο 58χρονος είχε αγνοηθεί για εννέα ημέρες, με την αγωνία να κορυφώνεται στην τοπική κοινωνία της Αργολίδας. Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για τη συμμετοχή πολιτών στις έρευνες, τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια». Εθελοντικές ομάδες αναζήτησης είχαν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, με σημείο συνάντησης την πλατεία Ιρίων στην Αργολίδα, για να ενισχύσουν τις προσπάθειες των Αρχών.

Δυστυχώς, οι έρευνες κατέληξαν σε ένα οδυνηρό αποτέλεσμα, με τον 58χρονο να εντοπίζεται νεκρός στην περιοχή της Κάντιας.