'Πόλεμος' για το δήθεν μυστικό δείπνο: Κατηγορηματική διάψευση από Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη

Σε μια σφοδρή, κοινή μέτωπο διάψευση προχώρησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και τα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλης Χριστοδουλάκης, αναφορικά με δημοσιεύματα που τους ήθελαν να συμμετέχουν σε μυστικό παρασκηνιακό δείπνο στην οικία γνωστού επιχειρηματία με αντικείμενο τις πολιτικές εξελίξεις και σενάρια συγκυβέρνησης.

Γεραπετρίτης: «Fake φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης»

Με μια οργισμένη δήλωση, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής» (2 Αυγούστου 2026) ως «απολύτως ψευδές και αποκύημα φαντασίας».

Ο ΥΠΕΞ αποδέχθηκε ότι το οπτικό υλικό που συνόδευε το ρεπορτάζ ήταν προϊόν μοντάζ και τεχνητής νοημοσύνης (AI):

«Το δημοσίευμα συνοδεύεται από μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζει τους τρεις μας ως συνδαιτυμόνες, παραθέτοντας μάλιστα αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης. Τόσο το δημοσίευμα όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή.»

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι ουδέποτε έχει συναντήσει ιδιωτικά τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «προσωπική στοχοποίηση» και παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ενώ κατέληξε ζητώντας την «πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος».

Διαμαντοπούλου: «Κατάπτυστες κατασκευές – Επιφυλάσσομαι για νομικές ενέργειες»

Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέψευσε κατηγορηματικά το σενάριο περί «δείπνου συγκυβέρνησης», κάνοντας λόγο για ακραίως ψευδές, ανυπόστατο και συκοφαντικό δημοσίευμα.

Η κ. Διαμαντοπούλου κάλεσε το έντυπο να ανακαλέσει άμεσα και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, προειδοποιώντας με προσφυγή στη Δικαιοσύνη:

«Δεν πτοούμαι ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια, αλλά και με την ίδια δύναμη, να αγωνίζομαι για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα.»

Εξώδικο από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη: «Ούτε μισό εκατοστό ανοχής»

Σε αυστηρές νομικές κινήσεις προχώρησε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκης, αποστέλλοντας εξώδικο προς την ιστοσελίδα radar.gr, η οποία αναπαρήγαγε τους ισχυρισμούς περί παρασκηνιακών πιέσεων της αγοράς και μυστικών συναντήσεων.

Ο κ. Χριστοδουλάκης ξεκαθάρισε τη στάση του:

«Κομμένα τα παιχνίδια, ούτε μισό εκατοστό ανοχής στην οργανωμένη συκοφαντία σε βάρος του προσώπου μου, αλλά και του ΠΑΣΟΚ συνολικά! Η κατασκευή ανύπαρκτων περιστατικών δεν αποτελεί άσκηση της ελευθερίας του Τύπου, αλλά κατάχρηση αυτής.»