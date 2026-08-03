Σημαντική ανατροπή στην έρευνα για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα αναμένεται να φέρει το καταγραφικό του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. Αυτό το καταγραφικό, που λειτουργεί ως το «μαύρο κουτί» της υπόθεσης, έχει καταγράψει όλες τις επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη στιγμή της τραγωδίας.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι επικοινωνίες, οι οποίες έγιναν μέσω υπηρεσιακών ασυρμάτων, θα μπορούσαν να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Κατά τη διάρκεια των εναέριων κατασβέσεων, οι συντονιστές της Πυροσβεστικής, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένα στελέχη που επιβαίνουν σε συντονιστικό ελικόπτερο, διαβιβάζουν εντολές στους χειριστές των εναέριων μέσων, όπως Καναντέρ και ελικόπτερα. Η ανάλυση του καταγραφικού θα αποκαλύψει ποιες εντολές είχαν λάβει τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν.

Η έρευνα και η διερεύνηση των αιτίων

Η έρευνα για το περιστατικό έχει ανατεθεί στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, τον οργανισμό που έγινε γνωστός για τη διερεύνηση της τραγωδίας στα Τέμπη. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση τόσο σιδηροδρομικών όσο και αεροπορικών δυστυχημάτων και θα συντάξει πόρισμα που θα αναλύει τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ένα από τα κύρια ερωτήματα που προκύπτουν είναι γιατί τα δύο ελικόπτερα πλησίασαν τόσο κοντά το ένα στο άλλο. Από σχετικό βίντεο, φαίνεται ότι το πρώτο ελικόπτερο ακολουθούσε κανονική πορεία για να πραγματοποιήσει ρίψη νερού. Ωστόσο, το δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο ακολουθούσε το πρώτο, συγκρούστηκε με αυτό.

Το δεύτερο ελικόπτερο εντοπίστηκε σε καλύτερη κατάσταση, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σημείο κατάρριψης του πρώτου. Αυτό δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εξετάσουν τα όργανά του και να εξαγάγουν συμπεράσματα, ενώ θα ληφθούν καταθέσεις από τα δύο μέλη του πληρώματος που κατάφεραν να σωθούν.