Σημαντική πυρκαγιά σε εξέλιξη

Η μεγάλη φωτιά που πλήττει τη Δυτική Αττική συνεχίζει να καίει, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σφοδρή μάχη σε δύο κύρια μέτωπα. Το πρώτο βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, όπου οι πυροσβέστες εργάζονται αδιάκοπα στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, ενώ το δεύτερο κατευθύνεται προς τα Μέγαρα, συγκεκριμένα στο πεδίο βολής στο Κανδήλι.

Στο Κρύο Πηγάδι, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές, με κατοικίες να έχουν καεί, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη στην περιοχή Λούμπα, κοντά στα Βίλια.

Επιχειρησιακή κινητοποίηση

Οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν επί ποδός όλη τη νύχτα, διανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια χωματουργικών μηχανημάτων και προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες εστιάζονται σε δύο σημεία: τον Άγιο Νεκτάριο και το Κανδήλι Μεγάρων. Στις 03:24, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων, καθώς και εθελοντές και υδροφόρες. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα μπήκαν στη μάχη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Συνεχιζόμενη ενίσχυση δυνάμεων

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, με προγραμματισμένη περαιτέρω ενίσχυση. Επιπλέον, η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» παρέχει συνδρομή, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων είναι διαθέσιμα για τη μεταφορά πολιτών, εφόσον χρειαστεί. Η διαχείριση των δυνάμεων γίνεται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Κίνδυνοι και ανησυχίες

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας επικεντρώνεται στην περιοχή του Κανδήλι, όπου η φωτιά έχει εισέλθει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Η απόσταση από το Κανδήλι έως τη Νέα Πέραμο είναι λιγότερη από 10 χιλιόμετρα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εξάπλωση της φωτιάς.

Η φωτιά παρουσιάζει διακυμάνσεις στην έντασή της, με τους ανέμους να αλλάζουν κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν δεν κατευθύνονται προς κατοικημένες περιοχές, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός. Οι κάτοικοι καλούνται να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Εξελίξεις και εικόνα από το μέτωπο

Η κατάσταση στον Άγιο Νεκτάριο φαίνεται να είναι βελτιωμένη, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι κατοικίες δεν απειλούνται άμεσα. Ωστόσο, οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς οι δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν σφοδρή μάχη για την κατάσβεση.