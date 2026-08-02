Φωτιά στα Βίλια: Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που έσωζε τις περιουσίες άλλων ανθρώπων

Καθώς οι κάτοικοι των Βιλίων προσπαθούν να εκτιμήσουν τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές, μια συγκλονιστική ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο Γρηγόρης Σχοΐζας, αποκάλυψε ότι ενώ αγωνιζόταν να προστατεύσει τις περιουσίες άλλων, το δικό του σπίτι είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Ο Γρηγόρης, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης για τρία συνεχόμενα 24ωρα, έσωσε δεκάδες κατοικίες από την καταστροφή. Ωστόσο, την ώρα που προσπαθούσε να αποτρέψει τα χειρότερα, πληροφορήθηκε ότι η φωτιά είχε φτάσει στο δικό του σπίτι.

«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές έχουμε γλιτώσει από τη φωτιά σπίτια και περιουσίες συνανθρώπων μας αλλά χθες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια», δήλωσε χαρακτηριστικά στον Alpha.

Ο Γρηγόρης Σχοΐζας, με τη γενναιότητα και την αφοσίωσή του, αναδεικνύει την τραγική πραγματικότητα που βιώνουν οι εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι συχνά θυσιάζουν τα πάντα για να προστατεύσουν τους άλλους.