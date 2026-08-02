Έρχονται 9.000 μόνιμες θέσεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς: Ποιοι έχουν προβάδισμα στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά άμεσα στην ενεργοποίηση ενός νέου καθεστώτος μόνιμων προσλήψεων για το προσωπικό των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Αυτό θα επιτρέψει στους δήμους να διατηρήσουν τους εργαζομένους που έχουν μακροχρόνιες συμβάσεις.

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούνιο, εισάγει ένα ενιαίο και μόνιμο σύστημα στελέχωσης των δομών προσχολικής αγωγής. Οι προσλήψεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ, με σκοπό την κάλυψη των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της υφυπουργού Εσωτερικών, Βιβής Χαραλαμπογιάννη, η οποία θα αποσταλεί αύριο Δευτέρα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του νέου πλαισίου. Οι δήμοι καλούνται να κινηθούν άμεσα, καθώς η πρώτη κρίσιμη προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Προβλέψεις της εγκυκλίου

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί στους ΟΤΑ α’ βαθμού και στις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που λειτουργούν παιδικούς σταθμούς, εφόσον οι δομές τους έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 ή υπάγονται στο μεταβατικό καθεστώς προσαρμογής έως το 2028.

Μια από τις κύριες υποχρεώσεις αφορά τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού. Οι δήμοι και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας ή τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Υπηρεσιών και να δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις για όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνουν παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, διατροφολόγους, μάγειρες, βοηθούς μαγείρων, τραπεζοκόμους, προσωπικό καθαριότητας, οδηγούς και άλλες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δομής. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων υπολογίζεται σε περίπου 9.000, καθοριζόμενος με βάση την πλήρη δυναμικότητα των σταθμών κάθε δήμου.

Απαιτήσεις προϋπηρεσίας

Σημαντικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι ότι για τις οργανικές θέσεις απαιτείται τουλάχιστον 24μηνη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παιδικούς, βρεφικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η εμπειρία αυτή είναι απαραίτητο προσόν για τον διορισμό και πρέπει να αναφέρεται ρητά στην απόφαση σύστασης κάθε θέσης. Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία δεν θα μπορούν να διοριστούν σε μόνιμη θέση πριν συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων, με ειδική μοριοδότηση για την προηγούμενη απασχόληση στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Νέες διοικητικές θέσεις για συμβασιούχους

Ο Κώδικας επίσης προβλέπει τη δυνατότητα σύστασης πρόσθετων οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ισόποσες με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνταν στις 29 Ιουνίου 2026 στους παιδικούς σταθμούς με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στον Πρότυπο Κανονισμό.

Για αυτές τις θέσεις δεν απαιτείται η 24μηνη εμπειρία. Το προσωπικό που θα διοριστεί θα τοποθετείται υποχρεωτικά σε υπηρεσίες του οικείου δήμου και κατά προτεραιότητα σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. Η διαδικασία σύστασης των νέων θέσεων θα είναι απλουστευμένη, χωρίς την ανάγκη συσχέτισης του μισθολογικού κόστους με τα τακτικά έσοδα του δήμου.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2027, μέσω ειδικών πιστώσεων.

Διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ

Από το σχολικό έτος 2027-2028 και ανά τριετία, το ΑΣΕΠ θα καταρτίζει ηλεκτρονικούς καταλόγους κατάταξης ανά δήμο, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, επιλέγοντας μία μόνο ειδικότητα και έναν μόνο φορέα.

Οι μόνιμες θέσεις θα προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ έπειτα από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, η οποία θα βασίζεται στα αιτήματα των δήμων. Οι διορισμοί θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας, ενώ σε περίπτωση παραίτησης ή κένωσης θέσης, θα καλείται ο επόμενος υποψήφιος από τον πίνακα.

Προθεσμίες για τους δήμους

Για την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, προβλέπεται ειδική μεταβατική ρύθμιση. Μετά την ολοκλήρωση της σύστασης των οργανικών θέσεων και την επικαιροποίηση των ψηφιακών οργανισμών, οι δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.