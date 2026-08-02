Τα ζώδια της Κυριακής 2 Αυγούστου: Οι αστρολογικές προβλέψεις

Κριός

Σήμερα, Κριέ, αφιερώνεις χρόνο για να επεξεργαστείς προσωπικά ζητήματα. Παρά την επικρατούσα νευρικότητα, κατανοείς τη σημασία του να ηρεμήσεις και να ακούσεις τις συμβουλές των δικών σου ανθρώπων. Δύο τομείς απαιτούν προσοχή: πρώτον, η εργασία σου, καθώς το πρόγραμμα δεν προχωρά όπως υπολογίζεις, και δεύτερον, οι παρασκηνιακές συζητήσεις που μπορεί να σε ενοχλήσουν. Να είσαι προσεκτικός στις απαντήσεις σου.

Ταύρος

Ταύρε, σήμερα οι συζητήσεις με φίλους θα σου προσφέρουν νέες προοπτικές για τα ζητήματα που σε απασχολούν. Ανταλλάσσεις ιδέες και απολαμβάνεις την επικοινωνία. Ωστόσο, στα προσωπικά σου υπάρχει μια περίεργη ένταση, και κάποιες ωμές δηλώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν απογοητεύσεις. Στα οικονομικά, φρόντισε να είσαι προσεκτικός για να μην παρασυρθείς.

Δίδυμοι

Δίδυμε, σήμερα προσαρμόζεις εύκολα τις κινήσεις σου στη δουλειά, κάτι που σου προσφέρει άνεση. Η επικοινωνία είναι ευχάριστη, δίνοντάς σου την ευκαιρία να μοιραστείς ιδέες και να κάνεις σημαντικές γνωριμίες. Στο σπίτι, ωστόσο, το κλίμα είναι κάπως περίεργο, και η στάση των άλλων μπορεί να σε απογοητεύσει. Χρειάζεται ψυχραιμία για να αποφευχθούν εντάσεις.

Καρκίνος

Καρκίνε, σήμερα βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά και οι συζητήσεις σου προσφέρουν έμπνευση. Είναι μια καλή στιγμή να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Ωστόσο, πρόσεξε πώς ερμηνεύεις σχόλια που θα ακούσεις, καθώς μπορεί να παρεξηγηθείς. Μην ξεχάσεις να αφιερώσεις χρόνο για ξεκούραση, καθώς η πίεση είναι αρκετή.

Λέων

Λέοντα, η διαίσθησή σου είναι σήμερα σε υψηλά επίπεδα. Όσο παρατηρείς τις καταστάσεις, τόσο καλύτερα κατανοείς και διαχειρίζεσαι τα γεγονότα. Πρόσεξε τα παρορμητικά έξοδα που μπορεί να σε βγάλουν εκτός προϋπολογισμού και να προκαλέσουν άγχος. Στην παρέα, μπορεί να υπάρξουν έντονες συζητήσεις που θα φέρουν στο προσκήνιο κάποιες υποψίες σου.

Παρθένος

Παρθένε, σήμερα η επικοινωνία με την παρέα είναι καλύτερη και νιώθεις άνετα να μοιραστείς σκέψεις. Ωστόσο, παλιές συμπεριφορές μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια και να σε απογοητεύσουν. Δώσε προσοχή στις λεπτομέρειες που αφορούν οικονομικά ζητήματα στις συνεργασίες σου. Στη δουλειά, η πίεση παραμένει και κάποιοι δεν είναι συνεργάσιμοι.

Ζυγός

Ζυγέ, σήμερα οργανώνεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και οι δουλειές προχωρούν. Υπάρχουν σημαντικές επαφές που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες ευκαιρίες. Ωστόσο, παρασκηνιακά ζητήματα και κρυφά συναισθήματα μπορεί να προκαλέσουν απογοήτευση και να ανεβάσουν τους τόνους. Πρόσεξε να μην ξεφύγεις και πεις περισσότερα από όσα πρέπει.

Σκορπιός

Σκορπιέ, σήμερα έχεις διάθεση για συζητήσεις και ανάπτυξη ιδεών. Το συναίσθημα είναι η βάση της έκφρασής σου. Ωστόσο, κάποιες καταστάσεις με φίλους μπορεί να σε βάλουν σε δεύτερες σκέψεις. Μην πάρεις προσωπικά όσα ακούσεις και απόφυγε παρορμητικές αποφάσεις.

Τοξότης

Τοξότη, ενώ οι καταστάσεις φαίνεται να προχωρούν όπως επιθυμείς, να είσαι προσεκτικός στις αντιδράσεις σου. Η ένταση παραμένει, και μπορεί να απογοητευτείς αν δεν βρεις υποστήριξη. Καλό είναι να περιοριστείς σε όσα πρέπει να γίνουν σήμερα και να δείξεις εγκράτεια.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, σήμερα οι συζητήσεις και οι συνεργασίες προχωρούν καλύτερα. Ωστόσο, πρόσεξε τις προσδοκίες σου, καθώς μπορεί να απογοητευτείς από την έλλειψη άμεσων εξελίξεων. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη και το πρόγραμμα απαιτητικό, γι’ αυτό φρόντισε να είσαι ξεκάθαρος με τις επιθυμίες σου.

Υδροχόος

Υδροχόε, σήμερα μπορείς να προσαρμόσεις τα πράγματα καλύτερα στη δουλειά σου. Η συνεννόηση είναι πιο εύκολη, αλλά πρόσεξε τα οικονομικά σου, καθώς μπορεί να υπάρξουν απογοητεύσεις. Στα προσωπικά, η ένταση και ο εκνευρισμός είναι παρόντες, με μια ανυπομονησία να σε διακατέχει.

Ιχθύες

Ιχθύ, σήμερα είσαι ανοιχτός σε φλερτ και επικοινωνίες, με το δημιουργικό σου κομμάτι να ξυπνά. Στο σπίτι, ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν εντάσεις που θα σε πιέσουν. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσεις ξεκάθαρα όσα σε ενοχλούν και να μην λειτουργήσεις ενοχικά. Αν είσαι σε σχέση, δώσε χώρο για συζητήσεις.