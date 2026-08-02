Τη δραματική εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος (Elizabeth Ross), η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου 2026, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία την Κυριακή (02/08/2026).

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και ομολόγησε τις πράξεις του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Το χρονικό της εξαφάνισης και ο εντοπισμός στην Κυψέλη

Το θύμα, με καταγωγή από το Εδιμβούργο, είχε εισέλθει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου 2026 και διέμενε σε φιλικό σπίτι στον Πειραιά μέχρι τις 10 Ιουλίου, οπότε και αποχώρησε προς άγνωστο προορισμό.

Το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου, ένας άστεγος εντόπισε τη σορό της 38χρονης μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη. Τις έρευνες ανέλαβε αμέσως το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Δ.Α.Ο.Ε.

Διεθνής συνεργασία για την ταυτοποίηση μέσω Interpol

Παρά την προχωρημένη σήψη και τις αντίξοες συνθήκες, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφερε να εντοπίσει αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα.

Μέσω του Τμήματος Interpol και με τη συνδρομή των αμερικανικών Αρχών, επιβεβαιώθηκε ότι τα αποτυπώματα ανήκαν στην 38χρονη Βρετανίδα. Καθ' όλη τη διάρκεια των ερευνών υπήρξε στενή συνεργασία με τον Αξιωματικό Σύνδεσμο της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) και τις αστυνομικές Αρχές της Σκωτίας (Police Service of Scotland).

Το βιντεοληπτικό υλικό, η ομολογία και οι αναλήψεις χρημάτων

Η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη του 26χρονου, ο οποίος προσήχθη την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση:

Ο 26χρονος δολοφόνησε την 38χρονη, τοποθέτησε τη σορό της στη βαλίτσα και τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Τις επόμενες ημέρες χρησιμοποιούσε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, πραγματοποιώντας αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι-ρέπλικα και ένα μαχαίρι.