Πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η αεροπορική τραγωδία στην Ψάθα. Δείτε τη στιγμή της σύγκρουσης

Σοβαρή αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της Ψάθας στην Αττική, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, με διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το BBC και το Reuters να καλύπτουν εκτενώς το θέμα.

Τι συνέβη στην Ψάθα

Τα δύο ελικόπτερα συμμετείχαν σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση σημειώθηκε υπό συνθήκες έντονων καπνών και δύσκολης ορατότητας. Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου διασώθηκε, ενώ οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Αντιδράσεις και διεθνής κάλυψη

Η τραγωδία στην Ψάθα έχει προκαλέσει συγκίνηση και ανησυχία σε διεθνές επίπεδο. Το BBC και το Reuters αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα ατυχήματα πυρόσβεσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος μεταδίδονται συνεχώς, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

Οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης

Τα ελικόπτερα του τύπου Bell χρησιμοποιούνται συχνά στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Η κατάσταση στη δυτική Αττική παραμένει κρίσιμη, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την καταστροφή, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο τους.

Οι συνέπειες της τραγωδίας

Το δυστύχημα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αλλά και στο γενικότερο σχεδιασμό πυρόσβεσης. Οι αρχές καλούνται να επανεξετάσουν τις διαδικασίες ασφαλείας για τις εναέριες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα υπό δύσκολες συνθήκες