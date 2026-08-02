Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στη Βοιωτία: Σπινθήρες από ανεμογεννήτριες προκάλεσαν τη λαίλαπα

Δύο άτομα συνελήφθησαν από τις Αρχές σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, περνώντας από το Πόρτο Γερμενό και την Αγία Παρασκευή.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο, παρατηρήθηκε ταλάντωση των αγωγών, γεγονός που προκάλεσε σπινθηρισμούς. Αυτοί οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η οποία γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Ταυτοποίηση των υπευθύνων

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι δύο συλληφθέντες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας εργολάβος, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ο ηλεκτρολόγος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Από τις πρώτες ώρες της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών που οδήγησαν στην πυρκαγιά.

Οι ερευνητές προχώρησαν σε εκτενείς αυτοψίες, συλλέγοντας μαρτυρίες και κρίσιμα ευρήματα, ενώ αξιοποίησαν και βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

Στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε ειδική αυτοψία με τη βοήθεια δικαστικού πραγματογνώμονα ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει τις έρευνες, εστιάζοντας σε όλα τα τεχνικά και μαρτυρικά στοιχεία, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και να αποδοθούν τυχόν περαιτέρω ποινικές ευθύνες.