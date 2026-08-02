Μια ανείπωτη τραγωδία προστέθηκε στην ήδη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί λόγω των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή Ψάθας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν σφοδρές μάχες με το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική.

Στρατηγικές κατάσβεσης και αντιπυρικές ζώνες

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να προλάβουν την εξάπλωση της φωτιάς τις πρωινές ώρες της Δευτέρας. Σε συνεργασία με μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων, οι πυροσβέστες εργάζονται με στόχο να ελέγξουν τη mega-φωτιά της Δυτικής Αττικής, ελπίζοντας ότι με το πρώτο φως της ημέρας, θα έχουν προχωρήσει στην αποτελεσματική δημιουργία αυτών των ζωνών.

Κίνδυνος για κατοικίες στον Άγιο Νεκτάριο

Οι φλόγες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια του Αγίου Νεκταρίου, με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους να σχηματίζουν μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το χωριό, προκειμένου να προστατεύσουν τις κατοικίες που βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις από τις φλόγες. Το μέτωπο είναι εκτεταμένο, με ψηλές φλόγες να ξεπηδούν από τα δέντρα, ενώ οι άνεμοι συνεχίζουν να ενισχύουν την κατάσταση.

Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας: Επικίνδυνη η κατάσταση

Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από τους οικισμούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού. Η επιχείρηση, όπως σημείωσε, είναι «πάρα πολύ δύσκολη», με στόχο τη συγκράτηση της πυρκαγιάς εκτός των ορίων των δύο οικισμών. Οι περιοχές αυτές έχουν ήδη εκκενωθεί, καθώς οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από χθες.

«Προσπαθούμε να σώσουμε τις κατοικίες και τις δομές του οικισμού. Παρότι επιχειρούν τα εναέρια μέσα, η φωτιά δεν έχει κατορθωθεί να τεθεί υπό έλεγχο», τόνισε ο δήμαρχος στο ΑΠΕ, επισημαίνοντας τη δυσκολία της κατάστασης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και υποστήριξη

Στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, ισχύουν εκτροπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες οδούς, όπως η επαρχιακή οδός Οινόης – Πόρτο Γερμενού και η οδός Αγ. Γεωργίου. Παράλληλα, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίας Βαρβάρας.

Στην Κεφαλονιά, η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη, με δύο πύρινα μέτωπα να έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές, ενώ έχει γίνει μία σύλληψη για την υπόθεση αυτή. Η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έχει κάψει περισσότερα από 6.000 στρέμματα.