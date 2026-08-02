Έγκλημα στη Σύρο: Νέα αυτοψία για τον θάνατο της 41χρονης – Η καταδίωξη, η μοιραία μαχαιριά και οι δύο αντίθετες εκδοχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα σχετικά με τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Οι δύο πλευρές, η οικογένεια της γυναίκας και το ζευγάρι των κατηγορουμένων, παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για το πού και υπό ποιες συνθήκες συνέβη η μοιραία μαχαιριά.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός της 41χρονης προήλθε εκτός του σπιτιού, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ενώ οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι επρόκειτο για αντίδραση σε μια εισβολή με σκοπό τη ληστεία. Το κρίσιμο σημείο της έρευνας εστιάζει στα επτά δευτερόλεπτα που η 41χρονη βρέθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού και στα γεγονότα που ακολούθησαν στα στενά της Άνω Σύρου, εκτός του πεδίου της κάμερας ασφαλείας. Η ανακρίτρια έχει διατάξει νέα αυτοψία, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από την εξέταση ψηφιακών συσκευών, την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και την εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων.

Η θέση της οικογένειας για το μοιραίο χτύπημα

Η οικογένεια της διασώστριας επιμένει ότι το θανατηφόρο χτύπημα δεν έγινε εντός της κατοικίας, αλλά σε απόσταση 50 έως 70 μέτρων κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Αυτή η εκτίμηση στηρίζεται στη χρονική ακολουθία του βίντεο και στην εικόνα της γυναίκας όταν εξέρχεται από το σπίτι. Η 41χρονη φαίνεται να κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια, χωρίς να δείχνει εμφανή δυσκολία στην κίνησή της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο κατηγορούμενος βγαίνει από την κατοικία, πετά μια ξύλινη καρέκλα προς την κατεύθυνσή της και αρχίζει να την καταδιώκει.

«Μετά και το βιντεοληπτικό υλικό είμαστε πλέον πεπεισμένοι πως το χτύπημα που δέχθηκε η άτυχη γυναίκα ήταν άκρως επιθετικό και σε καμία περίπτωση αμυντικό, με τελικό αποτέλεσμα να αποβεί θανατηφόρο», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Καζαντζάκη. Σύμφωνα με την ίδια, η 41χρονη βγαίνει από το σπίτι και μπορεί να τρέξει χωρίς να παρουσιάζει εμφανή πόνο ή ενόχληση, ενώ η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει ότι ο άνδρας την καταδιώκει σε στιγμή που δεν βρίσκεται σε θέση άμυνας.

Ωστόσο, η κάμερα δεν έχει καταγράψει ολόκληρη την καταδίωξη ούτε τη στιγμή της μαχαιριάς, με το ακριβές σημείο του τραυματισμού να παραμένει αντικείμενο της ανάκρισης.

Αίτημα για αλλαγή της κατηγορίας

Η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην σύζυγο και τα παιδιά της 41χρονης, Μαριζάνα Κικιρή, αναφέρει ότι η συμπεριφορά του κατηγορουμένου, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης. Υποστηρίζει ότι η κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης θα πρέπει να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αυτό το αίτημα θα εξεταστεί από τις δικαστικές Αρχές με βάση όλα τα στοιχεία.

Ο κατηγορούμενος συνεχίζει να αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η 30χρονη σύζυγός του διώκεται για συνέργεια. Και οι δύο θεωρούνται αθώοι έως την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.

Τι δείχνει το βίντεο

Η καταγραφή από την κάμερα ασφαλείας ξεκινά πριν από την άφιξη της διασώστριας. Η 41χρονη εμφανίζεται έξω από το σπίτι με καλυμμένα χαρακτηριστικά, μαύρα ρούχα, σακίδιο και μπλε χειρουργικά γάντια. Παραμένει για περίπου 20 δευτερόλεπτα έξω από την πόρτα, προσπαθώντας να ακούσει τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Στη συνέχεια, χτυπά το κουδούνι, αφήνει το σακίδιό της σε μια γωνία και εμφανίζεται να κρατά αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι, το οποίο είχε κρυμμένο σε μαύρη σακούλα.

Στις 17:02:53, η πόρτα ανοίγει και η γυναίκα εισέρχεται με ορμή στην κατοικία. Από το εσωτερικό ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά. Επτά δευτερόλεπτα αργότερα, εμφανίζεται ξανά στην κάμερα, παίρνει το σακίδιό της και αρχίζει να απομακρύνεται τρέχοντας. Τρία δευτερόλεπτα μετά, ο 41χρονος βγαίνει κρατώντας μια ξύλινη καρέκλα και, σύμφωνα με την περιγραφή της δικογραφίας, ένα αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι. Πετά την καρέκλα προς την κατεύθυνση της γυναίκας και τρέχει πίσω της.

Από εκείνο το σημείο, η καταδίωξη συνεχίζεται εκτός του πεδίου της κάμερας. Η 41χρονη εντοπίστηκε περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, βαριά τραυματισμένη.

Η εκδοχή του κατηγορουμένου

Ο 41χρονος εργολάβος υποστήριξε στην απολογία του ότι προσπάθησε να προστατεύσει τη σύζυγο και το σπίτι του. Ισχυρίστηκε ότι η 41χρονη έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της 30χρονης και στη συνέχεια επιχείρησε να τον χτυπήσει στον λαιμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποίησε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και χτύπησε τη γυναίκα από πίσω, περιστρέφοντας το χέρι του. Υποστήριξε ότι η μαχαιριά καταφέρθηκε εντός της κατοικίας, στο πλαίσιο άμυνας.

Παραδέχθηκε ότι ακολούθησε τη γυναίκα έξω από το σπίτι και ότι της πέταξε αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μια καρέκλα και μια γλάστρα. Ανέφερε ότι η 41χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά και τότε προσπάθησε να δει την ταυτότητά της, καθώς τα χαρακτηριστικά της παρέμεναν καλυμμένα.