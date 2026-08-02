Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει προχωρήσει η Αστυνομία εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική και απειλεί περιοχές όπως τα Μέγαρα και τα Βίλια.
Στο πλαίσιο των μέτρων, η Αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές κυκλοφορίας στα εξής σημεία:
Επαρχιακή οδός Μεγάρων-Αλεποχωρίου:
- Στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.
- Από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.
- Από το ύψος του καταστήματος «Βασιλόπουλος», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.
Επαρχιακή οδός Οινόης-Πόρτο Γερμενού:
Από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, με κατεύθυνση προς Πόρτο Γερμενό.
Οδός Αγίου Γεωργίου:
- Από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας-Θηβών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό (στον οικισμό ΤΙΤΑΝ).
- Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων:
- Από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.
- Από το ύψος της οδού Πεύκων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.
- Από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι.
- Από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.