Φωτιά στη Δυτική Αττική: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι σε Μέγαρα και Βίλια

Κοινωνία
Φωτιά στη Δυτική Αττική: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι σε Μέγαρα και Βίλια

Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει προχωρήσει η Αστυνομία εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική και απειλεί περιοχές όπως τα Μέγαρα και τα Βίλια.

Στο πλαίσιο των μέτρων, η Αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

Επαρχιακή οδός Μεγάρων-Αλεποχωρίου:

  • Στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.
  • Από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.
  • Από το ύψος του καταστήματος «Βασιλόπουλος», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

Επαρχιακή οδός Οινόης-Πόρτο Γερμενού:

Από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, με κατεύθυνση προς Πόρτο Γερμενό.

Οδός Αγίου Γεωργίου:

  • Από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας-Θηβών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό (στον οικισμό ΤΙΤΑΝ).
  • Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων:
  • Από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.
  • Από το ύψος της οδού Πεύκων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.
  • Από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι.
  • Από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.

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