Φωτιά στη Δυτική Αττική: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι σε Μέγαρα και Βίλια

Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει προχωρήσει η Αστυνομία εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική και απειλεί περιοχές όπως τα Μέγαρα και τα Βίλια.

Στο πλαίσιο των μέτρων, η Αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

Επαρχιακή οδός Μεγάρων-Αλεποχωρίου:

Στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

Από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

Από το ύψος του καταστήματος «Βασιλόπουλος», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

Επαρχιακή οδός Οινόης-Πόρτο Γερμενού:

Από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, με κατεύθυνση προς Πόρτο Γερμενό.

Οδός Αγίου Γεωργίου:

Από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας-Θηβών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό (στον οικισμό ΤΙΤΑΝ).

Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων:

Από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.

Από το ύψος της οδού Πεύκων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.

Από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι.

Από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.