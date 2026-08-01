Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων της χώρας. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε στην ολική αναστολή των αδειών του προσωπικού, καθώς η ταυτόχρονη εκδήλωση επικίνδυνων πυρκαγιών σε πολλές περιοχές, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, έχει δημιουργήσει έκτακτες και εξαιρετικά πιεστικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Απόφαση «μέχρι νεωτέρας» από τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής

Η σχετική απόφαση (ΑΠ 44802) υπογράφηκε το Σάββατο (1/8) από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, και κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες μέσω της Εγκυκλίου 54 για άμεση και πιστή εφαρμογή:

Κατηγορίες προσωπικού : Η αναστολή χορήγησης κανονικών και βραχειών αδειών αφορά το σύνολο του προσωπικού. Συγκεκριμένα καλύπτει τους μόνιμους πυροσβέστες, τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), τους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων (Π.Δ.Ε.) και τους Πυροσβέστες επί Θητεία (Π.Ε.Θ.).

: Η αναστολή χορήγησης κανονικών και βραχειών αδειών αφορά το σύνολο του προσωπικού. Συγκεκριμένα καλύπτει τους μόνιμους πυροσβέστες, τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), τους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων (Π.Δ.Ε.) και τους Πυροσβέστες επί Θητεία (Π.Ε.Θ.). Ισχύς : Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή άμεσα και ισχύει «μέχρι νεωτέρας».

: Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή άμεσα και ισχύει «μέχρι νεωτέρας». Νομικό πλαίσιο: Η απόφαση βασίζεται στις διατάξεις του Νόμου 4662/2020 για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και στο Προεδρικό Διάταγμα 3/2014 περί αδειών του πυροσβεστικού προσωπικού.

Πολλαπλά μέτωπα και μεγάλη αναζωπύρωση στο Πόρτο Γερμενό

Η ενεργοποίηση του μέτρου κρίθηκε απαραίτητη λόγω της αυξανόμενης συχνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της επικράτειας:

Δυτική Αττική / Βοιωτία : Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμενού. Το μεσημέρι του Σαββάτου σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στην Αγία Παρασκευή, με τις φλόγες να φτάνουν σε ύψος δεκάδων μέτρων, ενώ είχαν προηγηθεί προληπτικές εκκενώσεις των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος.

: Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμενού. Το μεσημέρι του Σαββάτου σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στην Αγία Παρασκευή, με τις φλόγες να φτάνουν σε ύψος δεκάδων μέτρων, ενώ είχαν προηγηθεί προληπτικές εκκενώσεις των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Μάχη με τις φλόγες: Εκατοντάδες πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα και εναέρια μέσα επιχειρούν συνεχώς, ενώ παράλληλα παραμένουν ανοιχτά μέτωπα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Ισχυροί άνεμοι και μικροκλίμα δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Για ιδιαίτερα δύσκολες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας προειδοποίησε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας τους παράγοντες που επιβαρύνουν τα μέτωπα:

Ένταση ανέμων: Το βορειοδυτικό τμήμα της Αττικής θα παραμείνει εκτεθειμένο σε βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ.

Το βορειοδυτικό τμήμα της Αττικής θα παραμείνει εκτεθειμένο σε βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ. Μικροκλίμα και καταβατικοί άνεμοι: Οι μεγάλες πυρκαγιές δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα, προκαλώντας αιφνίδιες αλλαγές στη διεύθυνση του ανέμου λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου. Παράλληλα, οι καταβατικοί άνεμοι από τις ορεινές πλαγιές φτάνουν θερμότεροι και ξηρότεροι, τροφοδοτώντας τις φλόγες.

Προοπτική βελτίωσης: Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η ένταση των ανέμων αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (στα 5 με 6 μποφόρ), προσφέροντας μια πιο ευνοϊκή εικόνα για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις.