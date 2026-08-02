Δραματική παραμένει η κατάσταση στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα που μαίνονται στη χώρα την Κυριακή (02.08.2026), με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια και σκληρή μάχη απέναντι στις φλόγες, τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τα πρώτα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο SPOT-6/7 που επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η καμένη έκταση από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό Αττικής υπολογίζεται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα.

Δυτική Αττική και Βοιωτία: Μάχη σε δύο μέτωπα – Καθηλωμένα τα αεροσκάφη

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή (31.07) στη Νότια Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική εξελίσσεται για τρίτη ημέρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, η φωτιά κινείται πλέον σε δύο κύρια μέτωπα:

Βορειοανατολικά : Προς τις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι, κινούμενη προς τα Βίλια μέσα από συμπαγές δάσος.

: Προς τις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι, κινούμενη προς τα Βίλια μέσα από συμπαγές δάσος. Νοτιοδυτικά: Προς την Ψάθα, τη Βένιζα και το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων.

Οι βόρειοι/βορειοδυτικοί άνεμοι αγγίζουν τα 6 μποφόρ (30-40 χλμ./ώρα) με ριπές που φτάνουν τα 60 έως 70 χλμ./ώρα, προκαλώντας ακραίες αναταράξεις. Αποτέλεσμα είναι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να αδυνατούν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού και οι εναέριες επιχειρήσεις να διεξάγονται αποκληστικά με ελικόπτερα (ανάμεσά τους και πολεμικό Chinook), καθώς και ένα συντονιστικό ελικόπτερο.

Στην περιοχή επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων (ΕΜΟΔΕ) και 134 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων από τη Γαλλία (23 πυροσβέστες με 4 οχήματα) και τη Ρουμανία (23 πυροσβέστες με 4 οχήματα). Στη μάχη συνδράμουν η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», μηχανήματα έργου του Στρατού και των Περιφερειών, καθώς και εθελοντές.

Διαδοχικά μηνύματα από το 112 και συλλήψεις

Εκκενώσεις : Μέσω του 112 εστάλησαν μηνύματα για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Κανδήλι, Αγία Σκέπη (προς Νέα Πέραμο), τη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων (προς Μέγαρα), καθώς και από Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο.

: Μέσω του 112 εστάλησαν μηνύματα για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Κανδήλι, Αγία Σκέπη (προς Νέα Πέραμο), τη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων (προς Μέγαρα), καθώς και από Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Συλλήψεις: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη φωτιά στη Βοιωτία, μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και αυτοψίες στο πεδίο.

Πυρομετεωρολογική πρόγνωση: Τι αναμένεται τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr:

Απόγευμα & Βράδυ Κυριακής (02.08): Αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων στα 4-5 μποφόρ (20-30 χλμ./ώρα), προσφέροντας ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον περιορισμό της φωτιάς.

Αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων στα 4-5 μποφόρ (20-30 χλμ./ώρα), προσφέροντας ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον περιορισμό της φωτιάς. Πρωί Δευτέρας (03.08): Προβλέπεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στα 25-35 χλμ./ώρα, ενώ η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς λόγω μικρής άνοδος της θερμοκρασίας.

Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κεφαλονιά – Μία σύλληψη για εμπρησμό

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Κρεμμύδι Κεφαλονιάς και επεκτάθηκε ταχύτατα προς Μαρκόπουλο, Κατελειό και Πάστρα.

Μηνύματα 112 : Εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκκένωση των οικισμών Κάτω Κατελειός, Χιονάτα, Θηράμονας, Μαυράτα (προς Αργοστόλι) και από Κάτω Κατελειό προς Ρατζακλί και Σκάλα.

: Εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκκένωση των οικισμών Κάτω Κατελειός, Χιονάτα, Θηράμονας, Μαυράτα (προς Αργοστόλι) και από Κάτω Κατελειό προς Ρατζακλί και Σκάλα. Δυνάμεις : Στο νησί επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 12 οχήματα, εθελοντές και εναέρια μέσα, ενώ κατέφθασαν ενισχύσεις με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα από την Πάτρα.

: Στο νησί επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 12 οχήματα, εθελοντές και εναέρια μέσα, ενώ κατέφθασαν ενισχύσεις με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα από την Πάτρα. Σύλληψη: Οι Αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη για εμπρησμό.

Τα υπόλοιπα μέτωπα σε Φωκίδα, Χαλκιδική και Άργος

Σκάλωμα Φωκίδας : Η πυρκαγιά παρουσιάζει δύο ενεργά μέτωπα στις περιοχές Πηγή και Κλήμα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

: Η πυρκαγιά παρουσιάζει δύο ενεργά μέτωπα στις περιοχές Πηγή και Κλήμα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Νέα Τένεδος Χαλκιδικής : Φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:30 σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων από τη Μολδαβία), 1 ελικόπτερο και drones του ΕΣΚΕΔΙΚ.

: Φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:30 σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων από τη Μολδαβία), 1 ελικόπτερο και drones του ΕΣΚΕΔΙΚ. Σταθαίικα Άργους: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κινητοποίησε 42 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.