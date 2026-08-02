Εικόνες που παραπέμπουν σε άλλες εποχές εκτυλίσσονται έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας, καθώς και στα υπόλοιπα τέσσερα μεγάλα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Δεκάδες πολίτες πέρασαν τη νύχτα στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στην ουρά για την έκδοση διαβατηρίου πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Το παρασκήνιο της «εφόδου» – Τι αλλάζει από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου

Η πρωτοφανής προσέλευση οφείλεται στο γεγονός ότι από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική εφαρμογή των νέων δελτίων ταυτότητας υψηλής ασφαλείας.

Από τη Δευτέρα λήγει οριστικά η δυνατότητα έκδοσης διαβατηρίου με την παλαιού τύπου ταυτότητα (ακόμη κι αν αυτή φέρει στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες). Όσοι δεν προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους, θα υποχρεωθούν να εκδώσουν πρώτα τη νέα ψηφιακή ταυτότητα και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην έκδοση διαβατηρίου.

«Κατασκήνωση» από τις 22:00 το βράδυ με χειρόγραφες λίστες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι πρώτοι πολίτες άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το Τμήμα Διαβατηρίων στην Τούμπα από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου (1/8).

Επιστρατεύοντας πτυσσόμενες καρέκλες, ξαπλώστρες, νερά και θερμούς με καφέ, έστησαν μια ιδιότυπη κατασκήνωση για να αντέξουν τη νυχτερινή αναμονή. Μάλιστα, για να αποφευχθούν οι εντάσεις, οι ίδιοι οι πολίτες συνέταξαν χειρόγραφη λίστα προτεραιότητας από νωρίς το βράδυ.

Κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων – Στα κάγκελα οι πολίτες

Η αύξηση της ζήτησης το τελευταίο διάστημα είναι θεαματική:

Έως τον Μάιο : Το Τμήμα Διαβατηρίων Τούμπας εξυπηρετούσε περίπου 80 αιτήσεις ημερησίως.

: Το Τμήμα Διαβατηρίων Τούμπας εξυπηρετούσε περίπου 80 αιτήσεις ημερησίως. Το τελευταίο διάστημα : Ο αριθμός των αιτήσεων εκτοξεύθηκε, ξεπερνώντας τις 250 την ημέρα.

: Ο αριθμός των αιτήσεων εκτοξεύθηκε, ξεπερνώντας τις 250 την ημέρα. Χρόνος αναμονής: Η αναμονή στην ουρά ξεπερνά πλέον τις 3 με 4 ώρες.

Το γραφείο διαβατηρίων στην Τούμπα λειτουργεί την Κυριακή έως τις 14:30 το μεσημέρι. Ωστόσο, η αγωνία των συγκεντρωμένων παραμένει στο κατακόρυφο, καθώς ο όγκος των αιτούντων είναι τέτοιος που κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα προλάβουν να εξυπηρετηθούν όλοι πριν κλείσουν οι πόρτες της υπηρεσίας.