Νέες ταυτότητες: Λήξη προθεσμίας και ισχύς παλαιών ταυτοτήτων

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις, επεκτείνοντας την εμβέλειά της έως τη δυτική Αττική. Στο μεταξύ, δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς θεωρούνται υπεύθυνοι για την έναρξη της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η περίμετρος της καμένης έκτασης ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα, πλησιάζοντας τα όρια του χαρακτηρισμού «μέγα-πυρκαγιά» ή «megafire». Ωστόσο, η ακριβής έκταση που έχει καεί δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα, καθώς το μέτωπο της φωτιάς συνεχίζει να είναι ενεργό. Ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος δήλωσε ότι αναμένονται οι πλήρεις οριοθετήσεις και η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων πριν από την επίσημη ανακοίνωση του χαρακτηρισμού.

Η πορεία της φωτιάς

Η φωτιά ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου και στο αρχικό στάδιο της πορείας της κινήθηκε κατά μήκος του άξονα βορρά-νότου, επηρεαζόμενη από τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους. Αυτοί οι άνεμοι επέτρεψαν στο μέτωπο να καλύψει μεγάλες αποστάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν η φωτιά έφτασε στο παραλιακό μέτωπο, η πορεία της καθορίστηκε περισσότερο από τη βλάστηση και τη μορφολογία του εδάφους, ακολουθώντας ρεματιές και περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση καύσιμης ύλης.

Οι δορυφορικές καταγραφές το μεσημέρι του Σαββάτου έδειξαν ότι η φωτιά πλησίασε περιοχές που είχαν καεί από τις πυρκαγιές του Σχίνου και των Βιλίων το 2021, ενώ πέρασε και μέσα από εκτάσεις που είχαν αναγεννηθεί μετά την πυρκαγιά του 2009.

Ακραία συμπεριφορά και επαγωγική στήλη

Ο Θεόδωρος Γιάνναρος ανέφερε ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς ήταν κατά διαστήματα ακραία, με την ένταση της καύσης να αυξάνεται ραγδαία όταν το μέτωπο συναντούσε πυκνή βλάστηση. Αυτή η κατάσταση δημιούργησε συμπαγή επαγωγική στήλη, η οποία μπορεί να επηρεάσει την τοπική διεύθυνση και ταχύτητα των ανέμων, καθιστώντας τη συμπεριφορά του μετώπου πιο απρόβλεπτη.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, που έφταναν τα 6 και 7 μποφόρ, δυσκόλεψαν τις επιχειρήσεις των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, με τα πληρώματα να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τις υδροληψίες και τις ρίψεις.

Ρόλος των κηλιδώσεων

Η ταχύτητα ανάπτυξης της πυρκαγιάς επιταχύνθηκε και από τις κηλιδώσεις, δηλαδή τη μεταφορά αναμμένων υλικών από τον άνεμο σε σημεία μπροστά από το κύριο μέτωπο. Αυτές οι νέες εστίες επέτρεψαν στη φωτιά να ξεπερνά φυσικά και τεχνητά εμπόδια, αιφνιδιάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η συνδυασμένη επίδραση των ανέμων, της πυκνής βλάστησης και των κηλιδώσεων εξηγεί πώς η φωτιά κατάφερε να κινηθεί από τη Βοιωτία έως την Αττική, διασχίζοντας την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα.

Δορυφορική αποτίμηση και ανησυχία για τις καμένες εκτάσεις

Η αρχική επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων από το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έδειξε ότι έως τις 11:46 το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν επηρεαστεί περίπου 66.000 στρέμματα από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές. Ειδικότερα, είχαν καταγραφεί περίπου 30.900 στρέμματα στη Βοιωτία και 35.700 στρέμματα στο Πόρτο Γερμενό. Ωστόσο, η αποτύπωση αυτή έγινε πριν από τη νέα επέκταση του μετώπου.

Η ανησυχία είναι μεγάλη, καθώς η φωτιά έχει πλησιάσει περιοχές που είχαν καταστραφεί στο παρελθόν, περιορίζοντας τη δυνατότητα φυσικής αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων.

Αναμονή για τον επίσημο χαρακτηρισμό

Ο Θεόδωρος Γιάνναρος υπογραμμίζει ότι ο χαρακτηρισμός «μέγα-πυρκαγιά» θα πρέπει να δοθεί μόνο μετά την πλήρη οριοθέτηση και την ακριβή καταγραφή της καμένης έκτασης. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς η συνολική περιοχή που επηρεάστηκε μπορεί να περιλαμβάνει τμήματα βλάστησης που δεν έχουν καταστραφεί.

Ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού, τα δεδομένα δείχνουν ότι η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας είναι μία από τις μεγαλύτερες και δυσκολότερες του φετινού καλοκαιριού. Η τελική δορυφορική αποτύπωση θα δείξει αν η φωτιά ξεπέρασε το όριο των 100.000 καμένων στρεμμάτων και αν θα καταγραφεί ως «megafire».