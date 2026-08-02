Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Κεφαλονιά: Σύλληψη για εμπρησμό και μηνύματα του 112

Κοινωνία
Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Κεφαλονιά: Σύλληψη για εμπρησμό και μηνύματα του 112

Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε δασική περιοχή, με 31 πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο, συνοδευόμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων και επτά οχήματα. Επιπλέον, υπάρχει υποστήριξη από βυτιοφόρα νερού και τεχνικά μηχανήματα.

Η φωτιά κατευθύνθηκε προς τον Ελειό, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωσης σε επτά περιοχές: Μαυράτα, Χιονάτα, Θηράμωνας, Κάτω Κατελειό, Κατελειό, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι.

Εξάπλωση και καταστροφές

Σύμφωνα με πληροφορίες από το kefaloniapress, η φωτιά κινήθηκε σε καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, πλησιάζοντας επικίνδυνα σε κατοικίες. Τα πρώτα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα από το NASA FIRMS–VIIRS έδειξαν ότι η φωτιά κατέστρεψε πάνω από 2.500 στρέμματα στη νοτιοανατολική Κεφαλονιά.

Σύλληψη και ενημέρωση

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο Εισαγγελέας. Ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας, Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ότι «η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα» και τόνισε ότι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

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