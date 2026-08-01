Εγκλωβισμένοι για 10 ώρες σε Airbus A380 της Emirates: Έσβησε ο κλιματισμός, λιποθυμίες και πανικός στο αεροδρόμιο της Κίνας

Σε εφιάλτη χωρίς τέλος μετατράπηκε μια συνηθισμένη αεροπορική διαδρομή από το Ντουμπάι προς τη Σαγκάη για 373 επιβάτες της πτήσης EK302 της Emirates. Το αεροσκάφος τύπου Airbus A380 υποχρεώθηκε σε έκτακτη προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χανγκτζόου Σιαοσάν της Κίνας λόγω έντονης κακοκαιρίας, με τους επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην καμπίνα για συνολικά 17 ώρες, εκ των οποίων οι 10 στον διάδρομο προσαπογείωσης.

Το χρονικό της ταλαιπωρίας και η αλλαγή πληρώματος

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Χανγκτζόου γύρω στις 21:00 το βράδυ. Αρχικά εκτιμήθηκε ότι οι καταιγίδες θα υποχωρούσαν σύντομα, γι' αυτό και αποφασίστηκε να μην αποβιβαστεί ο κόσμος.

Εξάντληση ωραρίου: Η αναμονή παρατάθηκε δραματικά, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να συμπληρώσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο υπηρεσίας (14 ώρες) και να πρέπει να αντικατασταθεί.



Η αναμονή παρατάθηκε δραματικά, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να συμπληρώσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο υπηρεσίας (14 ώρες) και να πρέπει να αντικατασταθεί. Καθυστερήσεις στους δρόμους: Το νέο πλήρωμα έπρεπε να μετακινηθεί οδικώς από τη Σαγκάη, όμως η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και στη δική του μεταφορά.

Δραματικές στιγμές: Χωρίς κλιματισμό και λιποθυμίες

Η κατάσταση εκτός ελέγχου προκλήθηκε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, όταν το σύστημα κλιματισμού του αεροσκάφους τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η θερμοκρασία στην κατάμεστη καμπίνα ανέβηκε στα ύψη, μετατρέποντας το αεροσκάφος σε πραγματική θερμοπαγίδα. Οι επιβάτες ζητούσαν απεγνωσμένα νερό, ενώ επικράτησε ένταση και πανικός, με έναν επιβάτη να χάνει τις αισθήσεις του. Στο σημείο κλήθηκαν εσπευσμένα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Το νέο πλήρωμα έφτασε στις 04:00 και έθεσε ξανά σε λειτουργία τους κινητήρες, όμως λίγο αργότερα οι πιλότοι εντόπισαν σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που καθιστούσε αδιανόητη την ασφαλή απογείωση.

Ακύρωση πτήσης και η απολογία της αεροπορικής

Στις 06:00 το πρωί ανακοινώθηκε η οριστική ακύρωση της πτήσης. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν εξαντλημένοι, μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία και στη συνέχεια προωθήθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία και τρένα.

Η Emirates εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αποδίδοντας το συμβάν στον συνδυασμό των ακραίων καιρικών φαινομένων, της καθυστέρησης στην αλλαγή του πληρώματος και της τεχνικής βλάβης που παρουσιάστηκε.

Γιατί ένα ακινητοποιημένο αεροσκάφος γίνεται «θερμοπαγίδα»

Όταν ένα αεροπλάνο βρίσκεται στο έδαφος με κλειστές πόρτες και τους κινητήρες σβηστούς, η ψύξη εξαρτάται από τη βοηθητική μονάδα (APU) ή από εξωτερικές επίγειες εγκαταστάσεις.

Αν αυτά τα συστήματα σταματήσουν:

Θερμική συσσώρευση : Η άτρακτος, τα ηλεκτρονικά συστήματα και η σωματική θερμότητα εκατοντάδων επιβατών ανεβάζουν κατακόρυφα τη θερμοκρασία.



: Η άτρακτος, τα ηλεκτρονικά συστήματα και η σωματική θερμότητα εκατοντάδων επιβατών ανεβάζουν κατακόρυφα τη θερμοκρασία. Κίνδυνος υγείας: Η παρατεταμένη παραμονή σε τέτοιες συνθήκες προκαλεί θερμική εξάντληση (πονοκέφαλο, ζάλη, ταχυκαρδία, λιποθυμία) και μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη θερμοπληξία, ειδικά για ευάλωτες ομάδες.

Όπως ορίζουν οι διεθνείς αεροπορικές οδηγίες (όπως της αμερικανικής FAA), σε περιπτώσεις απώλειας κλιματισμού απαιτείται η άμεση παροχή επίγειου αέρα ή η άμεση αποβίβαση των επιβατών για την προστασία της υγείας τους.