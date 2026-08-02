Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές, με το πιο επικίνδυνο μέτωπο να έχει μεταφερθεί στη Βένιζα και στον κάμπο των Μεγάρων. Οι φλόγες, αφού κατέκαψαν το Πόρτο Γερμενό, έχουν φτάσει στη δυτική Αττική, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να προστατεύσουν τον οικισμό και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε άλλες κατοικημένες περιοχές.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν και πάλι, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Το πύρινο μέτωπο έφτασε το βράδυ του Σαββάτου στην κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και άρχισε να κατεβαίνει γρήγορα προς τη Βένιζα, εισερχόμενο σε πυκνό πευκοδάσος και πλησιάζοντας τις πρώτες κατοικίες.

Καταστροφές και εκκενώσεις

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, τουλάχιστον τρία σπίτια στη Βένιζα έχουν καεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για επιπλέον κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλήρης εικόνα της καταστροφής δεν είναι ακόμη δυνατή, καθώς η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται και η πρόσβαση σε πολλές περιοχές είναι δύσκολη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προτού αυτή επεκταθεί στον κάμπο των Μεγάρων, ενώ ενεργά μέτωπα παραμένουν και σε περιοχές όπως η Ψάθα, ο Μύτικας, το Κρύο Πηγάδι και η Αγία Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα, καλώντας τους κατοίκους των Αλεποχωρίου, Ψάθας, Βένιζας, Λούμπας και Ζάχουλης να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Βένιζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εγκαίρως, αν και κάποιοι παρέμειναν σε ασφαλή σημεία για να παρακολουθήσουν την κατάσταση.

Διάσωση και εναέρια μέσα

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η διάσωση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή τους. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους απομακρύνουν με ασφάλεια. Με την ανατολή του ήλιου, οι εναέριες ρίψεις επαναλήφθηκαν, στοχεύοντας στην περιοριστική δράση στα μέτωπα της Βένιζας και της Ψάθας.

Σημειώνεται ότι οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι έφταναν τα 6 και 7 μποφόρ, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις των εναέριων μέσων, εμποδίζοντας πολλές φορές τις υδροληψίες και τις ρίψεις.

Συμμετοχή δυνάμεων και εκτίμηση ζημιών

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 500 πυροσβέστες με 135 οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, ενώ συνδράμουν και πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Στόχος είναι να ανακοπεί η φωτιά στα σημεία που κατεβαίνει από τον Κιθαιρώνα και να μην πλησιάσει προς τα Μέγαρα και τα Βίλια. Η κατεύθυνση και η ένταση των ανέμων θα καθορίσουν την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Η καταστροφή είναι ήδη εκτενής, με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να αναφέρει ότι έως το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 66.000 στρέμματα, με 30.900 στρέμματα στη Βοιωτία και 35.700 στρέμματα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε πλήρη ανάπτυξη και τους κατοίκους να καλούνται να μην επιστρέψουν στις εκκενωμένες περιοχές.