Τραγωδία στην Αθηνών – Λαμίας: Ένας νεκρός σε σοκαριστικό τροχαίο με δύο φορτηγά

Σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί του Σαββάτου (01/08) στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας (Π.Α.Θ.Ε.), στο 123ο χιλιόμετρο, λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο φορτηγά οχήματα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό ενός ακόμη και την πρόκληση εκτεταμένης πυρκαγιάς.

Πώς συνέβη η σύγκρουση

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η νταλίκα που κινούνταν με οδηγό υπήκοο Βουλγαρίας έχασε τον έλεγχο, διέσπασε το τσιμεντένιο διαχωριστικό στηθαίο και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας.

Ανατροπή και πυρκαγιά: Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα φορτηγό ανατράπηκε στην άκρη του οδοστρώματος. Το δεύτερο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και κάηκε ολοσχερώς.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα φορτηγό ανατράπηκε στην άκρη του οδοστρώματος. Το δεύτερο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και κάηκε ολοσχερώς. Απολογισμός: Ο οδηγός του ανατραπέντος φορτηγού (υπήκοος Αλβανίας) ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο συνεπιβάτης του τραυματίστηκε. Ο οδηγός της άλλης νταλίκας κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημά του πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής και εκτροπές κυκλοφορίας

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς πυκνοί καπνοί κάλυψαν και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των εμπλεκομένων.

Για λόγους ασφαλείας, η Ελληνική Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Π.Α.Θ.Ε., εφαρμόζοντας τις εξής εκτροπές:

Ρεύμα προς Θεσσαλονίκη : Η κυκλοφορία εκτρέπεται στην 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου.

: Η κυκλοφορία εκτρέπεται στην 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου. Ρεύμα προς Αθήνα: Η κυκλοφορία εκτρέπεται στην 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.