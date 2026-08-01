Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νάπολη: 21 τραυματίες, ζημιές και νύχτα αγωνίας στο Ποτσουόλι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε στις 19:46 (τοπική ώρα) της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης στη νότια Ιταλία.

Ο σεισμός, με εστιακό βάθος μόλις 2,6 χιλιομέτρων, είχε επίκεντρο την περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων (Campi Flegrei) —μια μεγάλη ηφαιστειακή καλντέρα με 24 κρατήρες, μόλις 11 χιλιόμετρα από την πόλη της Νάπολης.

Τραυματισμοί και εκτεταμένες υλικές ζημιές

Από τη σεισμική δόνηση τραυματίστηκαν συνολικά 21 άνθρωποι, με δύο εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Το μεγαλύτερο μέρος των τραυματισμών και των καταστροφών εντοπίζεται στο Ποτσουόλι.

Στις πληγείσες περιοχές καταγράφηκαν:

Καταρρεύσεις και καθιζήσεις : Πτώσεις μπαλκονιών, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, υποχώρηση τμήματος βουνοπλαγιάς στο Ποτσουόλι, καθώς και κατάρρευση τοιχίου κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής της Νάπολης.



: Πτώσεις μπαλκονιών, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, υποχώρηση τμήματος βουνοπλαγιάς στο Ποτσουόλι, καθώς και κατάρρευση τοιχίου κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής της Νάπολης. Κατολισθήσεις στην καλντέρα: Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν από την κατάρρευση τμημάτων των κορυφογραμμών που περιβάλλουν τους κρατήρες των Φλεγραίων Πεδίων.



Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν από την κατάρρευση τμημάτων των κορυφογραμμών που περιβάλλουν τους κρατήρες των Φλεγραίων Πεδίων. Διακοπές ρεύματος: Σε αρκετές συνοικίες της Νάπολης σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Εκκενώσεις κτιρίων και νύχτα στους δρόμου

Εξαιτίας επικίνδυνων ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, οι πυροσβέστες προχώρησαν στην εκκένωση πολυκατοικίας 70 κατοίκων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.

Φοβούμενοι νέες δονήσεις, χιλιάδες κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους και πέρασαν τη νύχτα μέσα σε αυτοκίνητα και πλατείες.

Πάνω από 30 μετασεισμοί

Μέσα στις επόμενες 12 ώρες από τον κύριο σεισμό, οι ιταλικές αρχές κατέγραψαν περισσότερες από 30 μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη από αυτές σημειώθηκε στις 05:47 το πρωί, με μέγεθος 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν τους ελέγχους στις υποδομές και τα κτίρια της περιοχής.