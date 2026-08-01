Συναγερμός στα Χανιά: Αγνοείται 68χρονος πεζοπόρος στα Σφακιά – Έρευνες σε δύσβατο φαράγγι

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές των Χανίων για τον εντοπισμό ενός 68χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ο πεζοπόρος ξεκίνησε με σκοπό να διασχίσει μια από τις πιο απομονωμένες και δύσβατες περιοχές των Σφακίων, χωρίς έκτοτε να έχει δώσει σημεία ζωής.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Την εξαφάνιση δήλωσε επίσημα στις Αρχές φίλος του 68χρονου. Σύμφωνα με τις διασταυρωμένες πληροφορίες:

Ο αγνοούμενος είχε εκφράσει την πρόθεση να μεταβεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαμαριάς με το υπεραστικό λεωφορείο για βόλτα στη φύση.

Παράλληλα, είχε ενημερώσει άτομο του στενού του περιβάλλοντος ότι σκόπευε να διασχίσει το φαράγγι της Ελυγιάς, έχοντας ως τελικό προορισμό την Αγία Ρουμέλη.

Έκτοτε, η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του είναι αδύνατη, καθώς το κινητό του τηλέφωνο παραμένει απενεργοποιημένο.

Το πρόσωπο που δήλωσε την εξαφάνιση δεν ήταν σε θέση να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό του ή την ακριβή ώρα που εισήλθε στη χαράδρα.

Μια εξαιρετικά επικίνδυνη διαδρομή

Το φαράγγι της Ελυγιάς θεωρείται από τους γνώστες του βουνού ως μια ιδιαίτερα άγρια και τεχνικά απαιτητική εναλλακτική διαδρομή σε σύγκριση με το οργανωμένο Φαράγγι της Σαμαριάς:

Μηδενικό σήμα & απουσία νερού: Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής δεν υπάρχει κάλυψη τηλεφωνικού δικτύου, ενώ δεν υπάρχουν πηγές νερού ή διαμορφωμένο μονοπάτι.

Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής δεν υπάρχει κάλυψη τηλεφωνικού δικτύου, ενώ δεν υπάρχουν πηγές νερού ή διαμορφωμένο μονοπάτι. Απόκρημνο ανάγλυφο: Η διαδρομή καταλήγει κοντά στον Άγιο Παύλο και περιλαμβάνει απότομα περάσματα με μεγάλες υψομετρικές διαφορές που απαιτούν άριστη φυσική κατάσταση.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Αυτή την ώρα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ και εθελοντές διασώστες πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή. Οι επιχειρήσεις εστιάζονται σε δύο βασικά σημεία:

Εντός του φαραγγιού της Ελυγιάς : Από τα ορεινά σημεία εισόδου έως την έξοδο στην παραλία του Αγίου Παύλου.

: Από τα ορεινά σημεία εισόδου έως την έξοδο στην παραλία του Αγίου Παύλου. Στο παραλιακό μονοπάτι Ε4: Τη διαδρομή που συνδέει τον Άγιο Παύλο με την Αγία Ρουμέλη, όπου ο 68χρονος είχε αναφέρει ότι θα κατευθυνθεί.

Οι Αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την πιθανή έλλειψη νερού αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης. Η επιχείρηση εντοπισμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.