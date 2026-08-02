Η επόμενη ημέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής με τον πιο σκληρό τρόπο. Περιοχές που πριν από λίγες ημέρες ήταν γεμάτες πράσινο και πλούσια βλάστηση, έχουν μετατραπεί σε μια εκτενή έκταση από στάχτες και καμένους κορμούς.

Σκηνές από τον Άγιο Παύλο

Στον Άγιο Παύλο, οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Καμένα αυτοκίνητα παραμένουν ακριβώς εκεί που τα άφησαν οι ιδιοκτήτες τους, προσπαθώντας να σωθούν από τις φλόγες, ενώ οι κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο εσωτερικό πολλών σπιτιών, αποκαΐδια και μαυρισμένοι τοίχοι είναι οι μόνες μαρτυρίες της καταστροφής που βίωσαν οι κάτοικοι.

Η καταστροφή της βλάστησης

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι εικόνες με τους φοίνικες που έχουν απανθρακωθεί λίγα μόλις μέτρα από την ακτογραμμή. Το τοπίο αποτυπώνει την πύρινη λαίλαπα που έφτασε μέχρι το κύμα, με τη θάλασσα να είναι το τελευταίο φυσικό εμπόδιο που σταμάτησε την πορεία της φωτιάς. Η αντίθεση ανάμεσα στο γαλάζιο της θάλασσας και το μαυρισμένο έδαφος είναι δραματική.

Επιπτώσεις στην περιοχή της Πρέβελης

Σημαντικές πληγές άφησε η πυρκαγιά και στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ενός από τους πιο γνωστούς φυσικούς προορισμούς της Κρήτης. Το πέρασμα της φωτιάς προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη βλάστηση, ενώ το εμβληματικό φοινικόδασος της Πρέβελης δεν έμεινε ανεπηρέαστο. Αν και η πλήρης αποτίμηση των επιπτώσεων είναι σε εξέλιξη, οι πρώτες εικόνες δείχνουν ότι το μοναδικό αυτό οικοσύστημα υπέστη σοβαρές ζημιές, προσθέτοντας μια ακόμη βαθιά πληγή στο ήδη βαρύ αποτύπωμα της καταστροφικής πυρκαγιάς.