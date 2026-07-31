Μια νέα φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αετού στην Κάρυστο Ευβοίας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:45 και πλησιάζει σε κατοικημένες περιοχές.

Λόγω της επικινδυνότητας, στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου, με κατεύθυνση προς Αετό.

Δυνάμεις κατάσβεσης και αεροπορική υποστήριξη

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς ενισχύεται από 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Επίσης, έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο για αεροπορικές ρίψεις, ενώ υδροφόρες του Δήμου Καρύστου παρέχουν επιπλέον υποστήριξη.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας. Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την κατάσταση με τη βοήθεια drone, τα οποία παρέχουν συνεχή εικόνα μέσω θερμικών και οπτικών καμερών.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που κρατά τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.

Καταγγελίες κατοίκων για τη δύσκολη κατάσταση

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο evima.gr, περιέγραψε την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, αναφέροντας ότι η φωτιά έχει φτάσει μέσα σε προαύλιους χώρους κατοικιών και έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια. «Η φωτιά είναι ήδη μέσα στον προαύλιο χώρο των σπιτιών. Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια από τη φωτιά. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έπεσε ο ήλιος και δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν ρίψεις από τα εναέρια μέσα. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το υπόλοιπο της νύχτας. Κινδυνεύουν πολλά σπίτια και ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός», δήλωσε χαρακτηριστικά.