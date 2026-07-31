Η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς έχουν εκδηλωθεί νέες φωτιές στην Κερατέα και στη Λάκκα Κάτσαρη. Παράλληλα, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη στο Ποικίλο Όρος και στην περιοχή του Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των νέων εστιών προτού επεκταθούν, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Συναγερμός στην Κερατέα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Επίσης, εθελοντές και δύο ελικόπτερα συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Φωτιά και στη Λάκκα Κάτσαρη

Στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη, έχει εκδηλωθεί νέο μέτωπο φωτιάς, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες. Οι αρχές παρακολουθούν την πορεία της φωτιάς, προσπαθώντας να αποτρέψουν την επέκτασή της, δεδομένου ότι η Αττική είναι σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των ανέμων και του κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Βελτίωση στην κατάσταση στο Ποικίλο Όρος

Στο Ποικίλο Όρος και στην περιοχή του Ασπροπύργου, η εικόνα είναι καλύτερη. Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση, με 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος, είχαν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένου ενός για τον συντονισμό.

Ετοιμότητα στο Δαφνί και μηνύματα 112

Λόγω της φωτιάς κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης ετοιμότητας για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Έξι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν μεταφερθεί προληπτικά στα νοσοκομεία «Αττικόν» και Δρομοκαΐτειο, ενώ το υγειονομικό προσωπικό είναι σε πλήρη ετοιμότητα για πιθανή εκκένωση.

Νωρίτερα, το 112 είχε στείλει μήνυμα ετοιμότητας για την περιοχή του Ποικίλου Όρους και ακολούθησε οδηγία για εκκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Παράλληλα, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, με εκτροπές στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού.