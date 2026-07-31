Η κατάσταση στην Αργολίδα είναι εξαιρετικά κρίσιμη λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή. Οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει σπίτια στο Φίχτι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σφοδρή μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που συνεχώς απειλεί την περιοχή.

Ιδιαίτερα δυσχερές είναι το έργο των πυροσβεστών λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι επιτείνουν την καταστροφή, με την φωτιά να πλήττει κατοικίες, ελαιώνες και αγροτικές εκτάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι ώρες είναι κρίσιμες καθώς οι φλόγες έχουν περάσει μέσα από τον οικισμό του Φίχτι, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το πύρινο μέτωπο έχει πλέον μετατοπιστεί προς τον Άγιο Γεώργιο Κουτσοποδίου. «Η φωτιά καίει τώρα στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κουτσοποδίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης και ιδιωτών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αρχική εστία στο Φίχτι παρουσιάζει βελτίωση.

Μηνύματα εκκένωσης μέσω 112

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς έχει αναγκάσει τις Αρχές να στείλουν νέο μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Μπόρσας να απομακρυνθούν άμεσα προς το Κουτσοπόδι, καθώς το μέτωπο κινείται επικίνδυνα.

Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Φίχτι, συμμετέχουν 64 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 πυροσβεστικά οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλλουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και στην ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης.

Δεύτερη πυρκαγιά στη Χινίτσα Ερμιονίδας

Παράλληλα, μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στη Χινίτσα Ερμιονίδας, σε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Εστάλησαν δύο μηνύματα του 112, με το δεύτερο να καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Πόρτο Χέλι.

Η Αργολίδα είναι σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4), με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των δύο μετώπων μέσω drones. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνά τα αίτια των πυρκαγιών, καθώς η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται.