Υπό πύρινη πολιορκία το Πόρτο Γερμενό: Σημαντική μάχη για την προστασία των σπιτιών

Μια από τις πιο δύσκολες νύχτες του φετινού καλοκαιριού ζει η Βοιωτία, καθώς δύο μεγάλα και ιδιαίτερα επικίνδυνα πύρινα μέτωπα παραμένουν ενεργά και εξελίσσονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία του νομού. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε από το πρωί έχει πάρει δραματικές διαστάσεις, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε δάση, καλλιέργειες και υποδομές και να οδηγούν σε μαζικές εκκενώσεις και απεγκλωβισμούς κατοίκων και παραθεριστών διά θαλάσσης.

Το μεγαλύτερο βάρος της επιχείρησης πέφτει πλέον στις επίγειες δυνάμεις, καθώς μετά τη δύση του ηλίου σταμάτησαν οι ρίψεις των εναέριων μέσων. Περισσότεροι από 215 πυροσβέστες, με 10 ομάδες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, δεκάδες εθελοντές, μηχανήματα έργου και 57 πυροσβεστικά οχήματα, έχουν αναπτυχθεί στα πιο κρίσιμα σημεία της φωτιάς, επιχειρώντας να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τους οικισμούς και να αποτρέψουν νέα ανεξέλεγκτη εξάπλωση.

Οι φλόγες κατεβαίνουν από το βουνό προς το Πόρτο Γερμενό

Το μέτωπο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ανησυχία βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Βασιλείου – Καλαμακίου – Προσηλίου – Πόρτο Γερμενού. Οι τελευταίες εικόνες από το βουνό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές: μια εκτεταμένη πύρινη λωρίδα κατεβαίνει από τις δασικές εκτάσεις του Κιθαιρώνα προς χαμηλότερα υψόμετρα, κατακαίγοντας μεγάλο όγκο πρασίνου και δημιουργώντας συνεχείς νέες εστίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν στήσει γραμμή άμυνας στο Προσήλι και περιμετρικά των οικισμών, γνωρίζοντας ότι η πορεία της φωτιάς προς το Πόρτο Γερμενό αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο της επιχείρησης. Τα πρώτα σπίτια βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το ενεργό μέτωπο, ενώ οι αναζωπυρώσεις διατηρούν την κατάσταση σε συναγερμό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, με τις δυνάμεις να παραμένουν διασκορπισμένες σε μεγάλη δασική έκταση ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα σε κάθε νέα εστία.

Δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην Ξηρονομή – Δομβραίνα

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο παραμένει στην Ξηρονομή, με τη φωτιά να καίει κυρίως δυτικά και νοτιοδυτικά του οικισμού, από τη Δομβραίνα έως τον Άγιο Νικόλαο.

Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, καθώς οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει και σε αρκετά σημεία οι φλόγες κινούνται πλέον προς ήδη καμένες εκτάσεις. Ωστόσο, οι πυροσβέστες παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς το έδαφος είναι δύσβατο και κάθε αναζωπύρωση μπορεί να αλλάξει γρήγορα τα δεδομένα.

Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν από τον οικισμό του Αγίου Νικολάου, αποτρέποντας την είσοδό της στην κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για την προληπτική εκκένωση του Αγίου Νικολάου και των Αλυκών.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν ήδη καεί ελαιώνες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν τα 7 με 8 μποφόρ δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Στο συγκεκριμένο μέτωπο επιχειρούν 59 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.

Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στον Άγιο Βασίλειο

Η πιο δραματική στιγμή της ημέρας εκτυλίχθηκε στον Άγιο Βασίλειο, όπου η πυρκαγιά εισέβαλε στον οικισμό και κατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες.



Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η μοναδική οδική πρόσβαση προς το χωριό κόπηκε από τη φωτιά, εγκλωβίζοντας δεκάδες ανθρώπους. Παρά τα προειδοποιητικά μηνύματα του 112, αρκετοί κάτοικοι παρέμειναν στις κατοικίες τους προσπαθώντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Επιχείρηση-γίγαντας από τη θάλασσα – 254 άνθρωποι διασώθηκαν

Μετά τον αποκλεισμό του οδικού δικτύου, ενεργοποιήθηκε σχέδιο μαζικής απομάκρυνσης από τη θάλασσα. Σκάφη της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη και αλιευτικά συγκεντρώθηκαν στην παραλία του Αγίου Βασιλείου και μετέφεραν τους εγκλωβισμένους στη Λιβαδόστρα.



Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 254 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα την παραλιακή ζώνη.



Συνεχείς εκκενώσεις με το 112

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο, το Πόρτο Γερμενό, το Προσήλι, τον Άγιο Νικόλαο και τις Αλυκές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους πόρτα-πόρτα και συντόνισαν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη διευκόλυνση της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων.

Έξι αντιπυρικές ζώνες και ολονύχτια επιχείρηση

Μετά τη δύση του ηλίου, όταν τα εναέρια μέσα αποχώρησαν, το βάρος της μάχης πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει έξι αντιπυρικές ζώνες σε καίρια σημεία του μετώπου, επιχειρώντας να επιβραδύνουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τους οικισμούς.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών εργάζονται συνεχώς για τη διάνοιξη νέων ζωνών άμυνας.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η νύχτα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αν και σε ορισμένες περιοχές οι άνεμοι έχουν παρουσιάσει σχετική ύφεση, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, η δύσβατη μορφολογία του εδάφους και η μεγάλη έκταση των ενεργών μετώπων διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα.



Ολόκληρος ο Κορινθιακός Κόλπος παραμένει καλυμμένος από πυκνούς καπνούς, εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με μοναδικό στόχο να συγκρατήσουν τις φλόγες μακριά από τους οικισμούς και να αποτρέψουν νέα επέκταση της πυρκαγιάς προς το Πόρτο Γερμενό και τις γύρω κατοικημένες περιοχές.