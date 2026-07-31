Σήμερα, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συγκλήθηκε υπό την προεδρία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που αναμένεται αύριο. Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στις «πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων» που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι οι εναέριες δυνάμεις αδυνατούν σε πολλές περιπτώσεις να πραγματοποιήσουν υδροληψία και ρίψεις νερού εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να πρέπει να αναλάβουν το βάρος της κατάστασης μόνες τους.

Ο κ. Τουρνάς εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. «Οι συνθήκες είναι αντίξοες και ο αγώνας είναι τιτάνιος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να συμβάλουν στην προσπάθεια και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιές.

Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Σάββατο 01 Αυγούστου 2026, ανακοινώνεται:

- **Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5)** για τις εξής περιοχές: - Περιφέρεια Αττικής - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

- **Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4)** για τις εξής περιοχές: - Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) - Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας) - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου) - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων) - Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων) - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Κινητοποίηση του μηχανισμού

Επιπλέον, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί οι εξής περιοχές:

- Η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) - Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Οι Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης - Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) - Οι Περιφερειακές Ενότητες Λήμνου, Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Οι Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) - Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα υλικά και μέσα για την ετοιμότητα των δυνάμεων.