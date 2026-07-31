Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Μήνυμα 112 για εντολή εκκένωσης σε περιοχές του Χαϊδαρίου. Εκκένωση του ΨΝΑ στο Δαφνί

Σήμερα το μεσημέρι, συγκεκριμένα γύρω στις 15:29, εκδηλώθηκε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η φωτιά κατευθύνεται νότια, προς το δάσος Χαϊδαρίου, με τις αρχές να στέλνουν μήνυμα μέσω του 112 για ετοιμότητα. Το μήνυμα προειδοποιούσε τους κατοίκους της περιοχής του Ποικίλου Όρους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Εκκένωση περιοχών και ενίσχυση δυνάμεων

Λίγο αργότερα, οι θυελλώδεις άνεμοι ανάγκασαν την Πυροσβεστική να προχωρήσει σε εκκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί, με 108 πυροσβέστες, 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Εκκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί

Την εκκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί διέταξαν οι αρχές, για προληπτικούς λόγους, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς στο Ποικίλο Όρος την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στο Ποικίλο όρος με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή.



Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 27 οχήματα, 108 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πέντε αεροσκάφη, έξι ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.



Την ίδια στιγμή συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Χαϊδαρίου εξαιτίας της πυρκαγιάς. Οι εκτροπές κυκλοφορίας περιλαμβάνουν:

- Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. - Στη λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα. - Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο. - Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Για την διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την κατάσταση μέσω drone με θερμικές και οπτικές κάμερες.