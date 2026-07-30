Η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο παραμένει κρίσιμη, καθώς η μεγάλη φωτιά συνεχίζει να μαίνεται για δεύτερη ημέρα, προκαλώντας σοβαρή οικολογική και περιβαλλοντική καταστροφή. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και οι κάτοικοι της περιοχής δίνουν έναν σφοδρό αγώνα απέναντι στις φλόγες, οι οποίες αναζωπυρώνονται ακατάπαυστα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν την περιοχή με ένταση έως 9 μποφόρ.

Αν και σε ορισμένα σημεία φαίνεται να υπάρχει ύφεση στο μέτωπο, οι φλόγες επαναλαμβάνουν την επιθετικότητά τους, δημιουργώντας νέες εστίες και αναγκάζοντας τις δυνάμεις πυρόσβεσης να μετακινούνται συνεχώς για να προλάβουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Νύχτα αγωνίας και αναζωπυρώσεων

Η νύχτα εξελίσσεται σε έναν πραγματικό «πόλεμο» για τις δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο. Κάθε φορά που οι επίγειες δυνάμεις κατορθώνουν να περιορίσουν μια εστία, οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν τις φλόγες λίγα μέτρα πιο πέρα, μετατρέποντας τις μικρές νίκες σε νέες μάχες. Με το σκοτάδι να έχει καλύψει την περιοχή, οι διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να καίνε, αποκαλύπτοντας το πρωί το μέγεθος της καταστροφής με καμένες εκτάσεις και περιουσίες που χάθηκαν σε ελάχιστο χρόνο.

Η επιχείρηση πυρόσβεσης διεξάγεται κυρίως από επίγειες δυνάμεις, καθώς τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά υπό αυτές τις συνθήκες.

Ανησυχία για το φοινικόδασος της Πρέβελης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην περιοχή της Πρέβελης, όπου οι φλόγες έχουν περάσει μέσα από το ιστορικό φοινικόδασος, ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της Κρήτης. Οι πρώτες εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, και η πλήρης αποτίμηση της οικολογικής καταστροφής θα γίνει μόλις η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο. Οι ειδικοί φοβούνται σοβαρές συνέπειες για το ευαίσθητο οικοσύστημα, το οποίο φιλοξενεί μοναδική χλωρίδα και πανίδα.

Σοκ από την έκταση της καταστροφής

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πάνω από 45.000 στρέμματα έχουν καεί, χωρίς να υπολογίζεται το μέτωπο που επεκτάθηκε προς την Πρέβελη. Οι καμένες εκτάσεις περιλαμβάνουν δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές περιοχές, με ζημιές σε καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, υποδομές και κατοικίες. Το ακριβές μέγεθος των ζημιών θα καταγραφεί μόλις οι πυροσβεστικές δυνάμεις ελέγξουν όλα τα ενεργά μέτωπα.

Δυσκολίες στα μέτωπα της φωτιάς

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις εντοπίζονται στις περιοχές:

- Κουρταλιώτικο Φαράγγι - Φαράγγι προς Φρατί - Κεραμές - Αγαλιανός - Αμμούδι - Πλακιάς - Τριόπετρα - Άγιος Παύλος - Αγία Παρασκευή - Πρέβελη

Αυτές οι περιοχές με δύσκολο ανάγλυφο και περιορισμένη πρόσβαση καθιστούν την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων εξαιρετικά δύσκολη.

Ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Η επιχείρηση πυρόσβεσης ενισχύεται συνεχώς, με δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες της ΕΜΟΔΕ, προσωπικό της ΕΜΑΚ, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εθελοντές, καθώς και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος να συμμετέχουν. Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί η αποστολή ενός πεζοπόρου τμήματος από την Αθήνα, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην Κρήτη την Παρασκευή για να ενισχύσει τις επίγειες επιχειρήσεις.

Ο ρόλος των ανέμων

Οι θυελλώδεις άνεμοι αποτελούν τον μεγαλύτερο εχθρό για τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι ριπές τους αλλάζουν κατεύθυνση, μεταφέροντας καύτρες σε μεγάλες αποστάσεις και δημιουργώντας νέες εστίες. Αυτό έχει αναγκάσει περιοχές που θεωρούνταν ασφαλείς να τεθούν εκ νέου σε επιφυλακή. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένονται να συνεχιστούν και το επόμενο 24ωρο.

Εκκενώσεις και προειδοποιήσεις

Από την αρχή της πυρκαγιάς, έχουν σταλεί επανειλημμένα μηνύματα από το 112 για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών. Οι προληπτικές εκκενώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε περιοχές όπως:

- Γέφυρα - Μοναστήρι - Γιαννιού - Λίμνη Πρέβελης - Λευκόγια - Δαμνόνι - Αμμούδι - Κεραμές

Οι Αρχές συνεχίζουν να καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται.

Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων, η οριοθέτηση της φωτιάς παραμένει αβέβαιη. Η προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αποτροπή νέων καταστροφών σε οικισμούς.