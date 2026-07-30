Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρωί της Πέμπτης 30/7. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην ανακαίνιση ιδιωτικών και κλειστών ακινήτων, τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και την υποστήριξη της μετεγκατάστασης σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, η υπουργός τόνισε τη σημασία του προγράμματος «Ανακαινίζω», που αφορά τις κοινωνικές κατοικίες που θα δημιουργηθούν σε δημόσια ακίνητα, καθώς και τις αλλαγές στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Στόχος είναι η αύξηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος, προκειμένου να υποστηριχθούν ευάλωτα και μεσαία νοικοκυριά.

Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» θα κλείσει για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες στις 31 Ιουλίου, ενώ για τα κλειστά ακίνητα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Αυγούστου. «Έχουν ήδη εκδοθεί 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 7.000 κλειστά σπίτια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ, με το κράτος να καλύπτει από 75% έως 95% του κόστους ανακαίνισης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού. Υψηλότερες επιδοτήσεις προβλέπονται για πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία.

Δημιουργία κοινωνικών κατοικιών σε δημόσια γη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η κα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε την πρόοδο στη δημιουργία των πρώτων 2.000 κοινωνικών κατοικιών σε δημόσια γη, μέσω συνεργασίας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Αυτές οι κατοικίες θα απευθύνονται σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε προσιτή στέγη.

Τα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων θα περιλαμβάνουν το εισόδημα και στοιχεία κοινωνικής ευαλωτότητας, όπως η ύπαρξη πολυμελούς ή μονογονεϊκής οικογένειας, καθώς και νοικοκυριών με άτομο με αναπηρία. Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν σε κατοικίες που ανήκουν στο Δημόσιο, με χαμηλό ενοίκιο.

Επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης

Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο αρχικά εφαρμόστηκε στον Έβρο, σε τουλάχιστον οκτώ ακόμη περιοχές, όπως η Δράμα, η Καστοριά, η Πέλλα, η Φλώρινα, το Κιλκίς και οι Σέρρες. Η οικονομική ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους αυξάνεται στα 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του μεγέθους της περιοχής εγκατάστασης. Επιπλέον, καταργείται η προϋπόθεση να έχει εξασφαλιστεί θέση εργασίας πριν από την ένταξη στο πρόγραμμα.

«Το βασικό είναι να δείξει κάποιος ότι έχει μετεγκατασταθεί στην περιοχή», δήλωσε η κα Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι η προηγούμενη διαδικασία είχε οδηγήσει σε πολλές απορρίψεις αιτήσεων.

Σχόλια για πρόσφατο επεισόδιο στη Βουλή

Αναφερόμενη στο επεισόδιο μεταξύ του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Δόμνα Μιχαηλίδου χαρακτήρισε τις δηλώσεις του βουλευτή «καταδικαστέες και αναχρονιστικές». «Τις καταδικάζω ως νέα γυναίκα, ως γυναίκα βουλευτής και ως υπουργός Οικογένειας και Ισότητας», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι τέτοιες αναφορές «μας πάνε πίσω σε κατακτήσεις και αγώνες προηγούμενων γενιών».

Αναφορικά με ενδεχόμενες κομματικές διαδικασίες από τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι αυτό θα αποφασιστεί από τα αρμόδια κομματικά όργανα.

Αναγνώριση όλων των μορφών οικογενειακής ζωής

Η κα Μιχαηλίδου τοποθετήθηκε και για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με προηγούμενη ομιλία της για την ελληνική οικογένεια. Τόνισε ότι η αναφορά της δεν απορρίπτει την παραδοσιακή οικογένεια, αλλά αναγνωρίζει την ανάγκη για όλες τις μορφές οικογενειακής ζωής. «Δεν υπάρχει μία τυπολογία της ελληνικής οικογένειας. Υπάρχουν πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές, ανάδοχες, οικογένειες που έχουν περάσει από διαζύγιο. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας», δήλωσε.

Πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»

Κλείνοντας, η υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», σημειώνοντας ότι έχουν ήδη υπογραφεί 2.000 συμφωνητικά μέσα σε δυόμισι μήνες, με συμμετοχή περίπου 4.000 μητέρων.