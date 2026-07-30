Σε τροχιά πρωτοφανούς μετωπικής σύγκρουσης εισέρχεται το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με την UEFA να ανακοινώνει την απόφασή της για ολικό μποϊκοτάζ στις διοργανώσεις της FIFA —συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων Ανδρών και Γυναικών— εάν η παγκόσμια ομοσπονδία προχωρήσει στο αμφιλεγόμενο σχέδιο πώλησης μεριδίου των διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά την έκτακτη συνεδρίαση της UEFA την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026, στην οποία συμμετείχαν και οι 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της.

Το σχέδιο Ινφαντίνο και η απάντηση της UEFA

Αφορμή για την κρίση αποτελεί η πρόταση του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για τη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής εταιρείας που θα διαχειρίζεται το Μουντιάλ και τις υπόλοιπες διοργανώσεις της FIFA, διαθέτοντας έως και το 20% των μετοχών της σε εξωτερικούς επενδυτές.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί αθλητική κληρονομιά και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πωλείται. Καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της FIFA όσο αυτές οι προτάσεις παραμένουν ενεργές, εκτός εάν αποσυρθούν πλήρως και παρασχεθούν δεσμευτικές εγγυήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης της UEFA

Όχι στην εμπορευματοποίηση: Υπογραμμίζεται ότι η είσοδος ιδιωτών μετόχων θα μετατρέψει την εμπορική απόδοση σε μόνιμη υποχρέωση, αλλοιώνοντας τις αποφάσεις για το αγωνιστικό ημερολόγιο και τη μορφή των διοργανώσεων προς όφελος των κερδών.

Καταγγελία για εκφοβισμό : Η UEFA κάνει λόγο για «διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού» και παντελή έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης από τη διοίκηση της FIFA.

: Η UEFA κάνει λόγο για «διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού» και παντελή έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης από τη διοίκηση της FIFA. Αποχή από τις διοργανώσεις: Όλες οι ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες θα απέχουν από τα Μουντιάλ μέχρι να διασφαλιστεί ότι δεν θα εκχωρηθούν δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Ινφαντίνο: «Ευκαιρία και όχι υποχρέωση»

Πριν από τη συνεδρίαση της UEFA, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής διαδικασίας διαβούλευσης:

«Αποτελεί μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας, μιας διαδικασίας διαβούλευσης και, πάνω απ’ όλα, είναι μια ευκαιρία και όχι μια υποχρέωση. Σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης».

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της FIFA, η Ευρώπη εμφανίζεται αποφασισμένη να τραβήξει το σχοινί στα άκρα, καθιστώντας σαφές ότι το μέλλον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου δεν μπορεί να υποθηκευτεί.