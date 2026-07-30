Μετά την απαγόρευση στο Δίον ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε τον «Γιάννη τον Φονιά» στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα

Ο Μανώλης Μητσιάς πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα συμβολική εμφάνιση στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, όπου άνοιξε το πρόγραμμα ερμηνεύοντας τον «Γιάννη τον Φονιά». Η επιλογή αυτού του κομματιού προκάλεσε αίσθηση, καθώς συνέβη λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, όπου ο καλλιτέχνης δεν είχε τη δυνατότητα να το τραγουδήσει και περιορίστηκε στην απαγγελία 21 στίχων του Νίκου Γκάτσου λόγω νομικών ζητημάτων σχετικά με την άδεια δημόσιας εκτέλεσης.

Από τη σιωπή του Δίου στην ερμηνεία στην Ηλεία

Στο Δίον, η έλλειψη της απαιτούμενης άδειας είχε δημιουργήσει μια ασυνήθιστη κατάσταση. Ο Μητσιάς, αντί να ερμηνεύσει το κομμάτι, απήγγειλε τους στίχους του Γκάτσου με έναν δωρικό τρόπο, προκαλώντας αυθόρμητη αντίδραση από το κοινό. Το γεγονός αυτό άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση της μουσικής κληρονομιάς και τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και για τον τρόπο που οι νομικές διαδικασίες αλληλεπιδρούν με την καλλιτεχνική έκφραση.

Λίγες ημέρες αργότερα, στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, το ίδιο κομμάτι ακούστηκε κανονικά, αποκτώντας έτσι επιπλέον σημασία στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτιστικής επικαιρότητας.

Η διευκρίνιση του Γιώργου Χατζιδάκι

Στην υπόθεση εμπλέκεται και η γραπτή δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι, η οποία διευκρινίζει ότι η εξώδικη παρέμβαση αφορούσε την εταιρεία παραγωγής και τη διαδικασία αδειοδότησης για τη δημόσια εκτέλεση των έργων. Η δημόσια ανάγνωση αυτού του μηνύματος από την Αγαθή Δημητρούκα στη σκηνή του Δίου υπογράμμισε τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν όταν οι τυπικές διαδικασίες έρχονται στο προσκήνιο μπροστά στο κοινό.

Το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα που ξεπερνά τη συγκεκριμένη συναυλία: πώς μπορεί να προστατευτεί ένα σημαντικό έργο χωρίς να απομακρυνθεί από τους ανθρώπους που το αγαπούν.