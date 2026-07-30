Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη κατά των αναζωπυρώσεων της μεγάλης φωτιάς στην Πάρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά την έξαρση του πύρινου μετώπου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν την κατάσβεση, με ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις και υποδομές να συνεχίζουν να καταγράφονται.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία εργάζονται αδιάκοπα για την αντιμετώπιση των συνεχών αναζωπυρώσεων από τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη 28 Ιουλίου. Επιπλέον, εθελοντές συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ ο Δήμος Πάρου παρέχει δύο υδροφόρες και μηχάνημα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Εκκενώσεις και αστυνομικές δυνάμεις

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά να απομακρυνθούν προληπτικά και να κατευθυνθούν προς τον Δρυό και την Αλυκή. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, με στόχο την προστασία των πολιτών και την υποβοήθηση των εκκενώσεων όπου κρίνεται αναγκαίο.

Καταστροφές

Οι πρώτες εικόνες από την πύρινη λαίλαπα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ η φωτιά έχει αποτεφρώσει αποθήκες και έχει προκαλέσει απώλειες σε ζώα. Σε πολλές περιοχές του νησιού αναφέρονται διακοπές ηλεκτροδότησης, με τα συνεργεία να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση των βλαβών, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων αναζωπυρώσεων, ενώ η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.