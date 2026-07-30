Θλίψη στην Κρήτη στις κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο νότιο Ρέθυμνο

Σε βαρύ κλίμα οδύνης και βαθιάς θλίψης, η Κρήτη αποχαιρέτησε τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τραγικά τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο μεγάλο πύρινο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο.

Η απώλεια του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη έχει συγκλονίσει το Πυροσβεστικό Σώμα, την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη τη χώρα.

Συγκίνησε το τελευταίο αντίο στο Γερακάρι

Στο χωριό Γερακάρι Ρεθύμνου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη και προέδρου της τοπικής κοινότητας, Μανώλη Στρατιδάκη. Οι συγχωριανοί του, μαυροντυμένοι και συντετριμμένοι, βρέθηκαν στο σημείο για να τιμήσουν τον άνθρωπο που προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο του.

Ως ελάχιστη αναγνώριση της αυτοθυσίας του, το φέρετρό του κάλυπτε η ελληνική σημαία, όπως ακριβώς συνέβη και στην τελετή αποχαιρετισμού του 25χρονου συναδέλφου του, Παντελή Διαμαντάκη.

Πολιτική εκπροσώπηση και συλλυπητήρια

Στην τελετή στο Γερακάρι παρευρέθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων:

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και βουλευτές Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης.

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο ηρώων και στο Πυροσβεστικό Σώμα, τονίζοντας τη σημασία της αυτοθυσίας τους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας.

Μια τοπική κοινωνία που μετρά τις πληγές της

Ενώ το νότιο Ρέθυμνο προσπαθεί να καταγράψει τις τεράστιες υλικές ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά, η σκέψη όλων παραμένει στις οικογένειες των δύο αδικοχαμένων πυροσβεστών, οι οποίοι πλήρωσαν το υψηλότερο τίμημα στην πρώτη γραμμή της μάχης.