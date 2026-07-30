Γιαννάκος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο: Τα στοιχεία δείχνουν επιθετική ενέργεια και όχι άμυνα

Ο θάνατος της διασώστριας στη Σύρο έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, να εγείρει μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις συνθήκες της απώλειας της εργαζόμενης του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δεν υποστηρίζουν τον ισχυρισμό περί άμυνας, αλλά αντίθετα υποδεικνύουν επιθετική ενέργεια από τον δράστη.

Ο Γιαννάκος τονίζει ότι το σενάριο της απόπειρας κλοπής παρουσιάζει σοβαρές ασυνέπειες. «Δεν θεωρώ πειστικό το ενδεχόμενο κάποιος να αφουγκράζεται το εσωτερικό ενός σπιτιού, να αντιλαμβάνεται ότι μέσα βρίσκονται άνθρωποι και στη συνέχεια να χτυπά το κουδούνι προκειμένου να εισέλθει για να κλέψει», σημειώνει.

Σημαντικά ερωτήματα για την πράξη της διασώστριας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ χαρακτηρίζει την πράξη της διασώστριας, η οποία φέρεται να μεταβεί μεταμφιεσμένη και οπλισμένη με μαχαίρι στην κατοικία, ως ιδιαίτερα σοβαρή και αξιόποινη. «Είναι ιδιαίτερη αξιόποινη πράξη αυτό που έκανε η συνάδελφος διασώστρια να πάει καμουφλαρισμένη, με μαχαίρι σε σπίτι και να μπουκάρει, να απειλήσει. Μακάρι να ζούσε για να τιμωρηθεί αυστηρά από τη δικαιοσύνη γι αυτή της τη πράξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κατά την εκτίμησή του, η ενέργεια αυτή παραπέμπει σε προσωπικές διαφορές και «ανοικτούς λογαριασμούς» με τον δράστη, αντί για μια απλή απόπειρα κλοπής.

Θανάσιμος τραυματισμός και βιντεοληπτικό υλικό

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο θανάσιμος τραυματισμός δεν φαίνεται να προκλήθηκε εντός της κατοικίας. Από το βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι η διασώστρια βγήκε από το σπίτι στις 17:03. Εκτιμά ότι αν είχε δεχθεί τη θανατηφόρα μαχαιριά εντός της κατοικίας, δεν θα μπορούσε να κινηθεί με ευχέρεια, δεδομένου ότι υπέστη πνευμοθώρακα που οδήγησε στον θάνατό της λίγα λεπτά αργότερα.

«Στο βίντεο φαίνεται να κατεβαίνει τα σκαλιά “δύο δύο”, χωρίς εμφανή δυσκολία», προσθέτει, αναρωτώμενος αν σε μια τέτοια κατάσταση δεν θα είχε δύσπνοια ή έντονο πόνο.

Ερωτήματα για την αντίδραση του δράστη

Ο Γιαννάκος θέτει επίσης το ερώτημα γιατί ο δράστης, εφόσον τη μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια συμπλοκής, δεν ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι ο δράστης την καταδίωξε «με μανία και μίσος», σημειώνοντας ότι η διασώστρια δεν είχε αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο από το σπίτι.

Συμπλοκή στα σοκάκια και χρονολογικά στοιχεία

Αναφερόμενος στη συμπλοκή, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο δράστης φαίνεται να έφτασε τη διασώστρια στα σοκάκια της Σύρου, όπου και συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός. Έχει συνομιλήσει με όλους τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου που συμμετείχαν στην παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σημαντική είναι η χρονική ακολουθία των γεγονότων: στις 17:09 ειδοποιήθηκε το 112 από τη σύζυγο του δράστη για τραυματισμένη γυναίκα, η οποία ανέφερε ότι «την μαχαίρωσε ο σύζυγος της σε άμυνα». Ο Γιαννάκος υπενθυμίζει ότι η διασώστρια είχε εξέλθει από το σπίτι στις 17:03 και η κλήση στο 112 πραγματοποιήθηκε έξι λεπτά αργότερα, ενώ το σημείο όπου κατέρρευσε βρισκόταν περίπου 70 μέτρα από την κατοικία.

Διακομιδή και απορίες για την παρουσία του δράστη

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ περιγράφει τις συνθήκες της διακομιδής, αναφέροντας ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ αναγκάστηκαν να σταματήσουν το ασθενοφόρο και να μεταφέρουν το φορείο πεζή για περίπου δέκα λεπτά. Όταν έφτασαν στο σημείο, ο δράστης δεν ήταν εκεί.

«Πάνω από τη διασώστρια βρισκόταν ένας τουρίστας που της παρείχε ΚΑΡΠΑ», προσθέτει, διερωτώμενος γιατί ο δράστης δεν παρέμεινε για να προσφέρει βοήθεια εφόσον, όπως ισχυρίζεται, είχε ενεργήσει σε κατάσταση άμυνας.

Καταλήγοντας, ο Μιχάλης Γιαννάκος σημειώνει ότι η απουσία του δράστη από το σημείο του περιστατικού εγείρει περαιτέρω ερωτήματα για την αλήθεια των ισχυρισμών του.