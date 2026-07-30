Ο δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, μαζί με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον επόπτη του ιδιώτη εργολάβου και έναν υπάλληλο του Δήμου, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εμφάνισή τους ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέα Σύρου. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι σχετίζονται με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 28 Ιουλίου στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην περιοχή Καμπί της Πάρου, η οποία κατέκαψε περίπου 10.000 στρέμματα.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τέλεσης επιπλέον αδικημάτων και πιθανής εμπλοκής άλλων προσώπων. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε εκτός της εγκατάστασης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε περιουσίες πολιτών και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Κατηγορίες και πιθανές ευθύνες

Σύμφωνα με το προανακριτικό κατηγορητήριο, στον δήμαρχο αποδίδεται η κατηγορία της πυρκαγιάς από ενδεχόμενο δόλο. Οι αρχές ερευνούν αν η εναπόθεση απορριμμάτων, όπως οικιακές συσκευές και άλλα υλικά, έγινε κατά παράβαση των κανόνων και εάν αυτή συνδέεται με την εκδήλωση της φωτιάς.

Εγγραφο-κλειδί στη δικογραφία

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ένα υπηρεσιακό έγγραφο που φέρει την υπογραφή του δημάρχου. Το έγγραφο αυτό αναφέρει ότι, λόγω προβλημάτων στη λειτουργία του ΚΔΑΥ Πάρου, από τις 23 Μαΐου 2026 και μέχρι νεωτέρας, τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης θα οδηγούνται στον ΧΥΤΑ για προσωρινή αποθήκευση. Η συγκεκριμένη αναφορά ερευνάται για το αν δημιούργησε συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Δηλώσεις του δημάρχου

Ο Κωνσταντίνος Μπιζάς αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος Πάρου δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και ότι η ευθύνη ανήκει στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, με την καθημερινή λειτουργία να έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι η προσωρινή εναπόθεση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων έγινε λόγω της αναστολής λειτουργίας του Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Αντίθετες απόψεις από τον επόπτη

Ο επόπτης της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από χώρο εναπόθεσης υλικών που δεν ήταν υπό την ευθύνη της εταιρείας. Υποστήριξε ότι ο Δήμος είχε εναποθέσει υλικά σε αυτόν τον χώρο, από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Καταθέσεις και ευθύνες

Ο υπάλληλος του Δήμου και οδηγός απορριμματοφόρου δήλωσε ότι εκτέλεσε εντολές της υπηρεσίας του και δεν παρατήρησε κάτι διαφορετικό από προηγούμενες ημέρες. Οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι η κατηγορία σε βάρος του προήλθε από την τήρηση γραπτής εντολής για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων.

Συνεχιζόμενη έρευνα

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εξετάζουν τις ευθύνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Η έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει αν θα υπάρξουν νέες διώξεις ή εμπλοκή άλλων προσώπων στην υπόθεση.