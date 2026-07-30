Πύρινος εφιάλτης σε Ρέθυμνο και Άνδρο: Τραυματισμοί, απεγκλωβισμοί και καθηλωμένα εναέρια μέσα λόγω ανέμων

Δραματική παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε Ρέθυμνο και Άνδρο, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν άνιση μάχη απέναντι στις φλόγες υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η σφοδρότητα των μετώπων έχει ήδη προκαλέσει τραυματισμούς πολιτών και πυροσβεστών, ενώ παράλληλα χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ για απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων.

Νότιο Ρέθυμνο: Καθηλωμένα τα εναέρια μέσα – Στο νοσοκομείο 71χρονος

Ιδιαίτερα κρίσιμη αποτυπώνεται η εικόνα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο νότιο Ρέθυμνο, όπου τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης παραμένουν πλήρως καθηλωμένα. Παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες των χειριστών, κατέστη αδύνατο να πραγματοποιηθεί έστω και μία ρίψη νερού, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, των ισχυρών αναταράξεων και της μηδενικής ορατότητας που προκαλεί ο πυκνός καπνός.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων:

Ένας 71χρονος άνδρας υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Δύο ασθενοφόρα παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή στην περιοχή για την παροχή πρώτων βοηθειών.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμημάτος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Άνδρος: Τραυματισμός πυροσβέστη και απεγκλωβισμός ηλικιωμένων

Στο πύρινο μέτωπο της Άνδρου, οι διασώστες του ΕΚΑΒ χρειάστηκε να παρέμβουν άμεσα όταν ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε φέροντας ελαφρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού για την παροχή υγειονομικής φροντίδας.

Παράλληλα, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ συμμετείχε ενεργά σε επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ηλικιωμένων από την κατοικία τους, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια σε προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Μάχη με τους ανέμους

Όπως επισημαίνουν οι Αρχές και οι μετεωρολόγοι, οι ριπές των ανέμων και η μορφολογία του εδάφους δυσχεραίνουν δραματικά το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επιχειρούν συνεχώς κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.