Μυστήριο γύρω από την υπόθεση της νεκρής Βρετανίδας στην Αθήνα: Τα μηνύματα και το κενό τριών ημερών

Η βρετανική εφημερίδα Sun επανέρχεται στην υπόθεση της 38χρονης Ελίζαμπεθ Ρος, η οποία βρέθηκε νεκρή σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Το δημοσίευμα αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τις τελευταίες της κινήσεις, τα μυστηριώδη μηνύματα που εστάλησαν από το κινητό της μετά τον θάνατό της, καθώς και τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα για τις ελληνικές Αρχές.

Μηνύματα που στάλθηκαν μετά τον θάνατό της

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ημέρες της ζωής της γυναίκας. Εξετάζουν ποιος χρησιμοποιούσε το κινητό της, καθώς, όπως αναφέρεται, αποστέλλονταν μηνύματα προς την οικογένειά της για δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της.

Από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου, αρκετά μηνύματα εστάλησαν στους συγγενείς της, τα οποία φαίνονταν να είναι γραμμένα από την ίδια, ζητώντας χρόνο για τον εαυτό της και εκφράζοντας την επιθυμία να μείνει μόνη για ένα διάστημα. Ο πατέρας της ενημέρωσε τις ελληνικές Αρχές ότι το κινητό της παρέμενε ενεργό μέχρι δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της. Η τελευταία καταγεγραμμένη θέση της συσκευής εντοπίστηκε στην Αθήνα, πριν απενεργοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Ελίζαμπεθ Ρος είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου, ταξιδεύοντας από το Εδιμβούργο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν ταξίδευε με άλλο πρόσωπο ή αν την περίμενε κάποιος στο αεροδρόμιο. Φαίνεται ότι διέμενε σε σπίτι φίλης της στην Αττική μέχρι τις 15 Ιουλίου, όταν αποχώρησε. Λίγο μετά την αναχώρησή της, τηλεφώνησε σε μία φίλη.

Η σορός της εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου, μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων 7, στην Κυψέλη.

Το κενό των τριών ημερών

Η Sun τονίζει ότι οι αστυνομικοί εστιάζουν στο διάστημα μεταξύ της αναχώρησής της και του εντοπισμού της σορού της, προσπαθώντας να διαπιστώσουν πού βρέθηκε και με ποιους ήρθε σε επαφή. Οι φίλοι της δήλωσαν ότι έφυγε με τη θέλησή της και ότι φαινόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση, αναφέροντας ότι επρόκειτο να επισκεφθεί Αμερικανούς φίλους στην Κυψέλη.

Η νεκροψία-νεκροτομή δεν έχει καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τον χρόνο και την αιτία θανάτου της.

Τα ευρήματα και οι έρευνες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα ή σαφή ίχνη πάλης στο σώμα της. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η σορός παρέμεινε στην Κυψέλη περίπου επτά ημέρες πριν εντοπιστεί. Η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε δεν ανήκε στην ίδια. Τη σορό ανακάλυψε αρχικά ένας άστεγος που μπήκε στο κτίριο, το οποίο είχε παραμείνει εγκαταλελειμμένο για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Η ταυτοποίηση της γυναίκας ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλίου, ενώ δύο ημέρες αργότερα οι ελληνικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία.

Δηλώσεις των ελληνικών Αρχών

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση «ως εγκληματική ενέργεια, λόγω του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σορός». Έλληνας αστυνομικός ανέφερε ότι ο εντοπισμός νεκρής αλλοδαπής μέσα σε βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας είναι πρωτοφανές περιστατικό και χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των ελληνοβρετανικών σχέσεων.