Τραγωδία στο Βόλο: Νεκρός 57χρονος στη θαλάσσια περιοχή Μαλάκι – Φέρει αμυχές στο πρόσωπο

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές και αστυνομικές αρχές του Βόλου, μετά τον εντοπισμό ενός 57χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Μαλάκι.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από το σημείο και διακομίστηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ευρήματα και οι έρευνες των αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόσωπο του 57χρονου εντοπίστηκαν αμυχές, ένα εύρημα που έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των αρχών για τη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.

Ανοιχτά ενδεχόμενα : Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό ή αν προηγήθηκε τραυματισμός (π.χ. από ενδεχόμενη πρόσκρουση σε βράχια) πριν καταλήξει στη θάλασσα.

: Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό ή αν προηγήθηκε τραυματισμός (π.χ. από ενδεχόμενη πρόσκρουση σε βράχια) πριν καταλήξει στη θάλασσα. Ιατροδικαστική εξέταση: Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η προβλεπόμενη νεκροψία-νεκροτομή.

Συντονισμένη προανάκριση

Την υπόθεση διερευνούν από κοινού οι αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι προανακριτικές αρχές συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές του 57χρονου και να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.