Η υπόθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, που κατέληξε σε θάνατο, συνεχίζει να αποκαλύπτει νέα στοιχεία, ενώ παράλληλα παραμένουν αδιευκρίνιστα ορισμένα σημεία του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΑΝΤ1, την ώρα που η γυναίκα ξεψυχούσε, τρεις μάρτυρες, ένας Έλληνας και δύο Ελβετοί, ήταν παρόντες.

Στις μαρτυρίες τους αναφέρεται ότι ο 41χρονος δράστης της αφαίρεσε την κουκούλα και όταν αναγνώρισε την ταυτότητά της, η διασώστρια επιχείρησε να ψελλίσει τη λέξη «συγγνώμη», χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση της, καθώς εξέπνευσε.

Τοξικολογικές εξετάσεις και υπερδιέγερση

Ο ανακριτής έχει ζητήσει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της διασώστριας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει ουσίες. Οι μάρτυρες ανέφεραν ότι η γυναίκα φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση υπερδιέγερσης, κρατώντας ένα μαχαίρι, ακόμα και όταν ακινητοποιήθηκε από δύο άτομα που προσπάθησαν να της το πάρουν.

Ένα κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί τις αρχές είναι το πότε ακριβώς μαχαιρώθηκε η διασώστρια. Δηλαδή, αν το θανάσιμο χτύπημα συνέβη εντός της οικίας του ζευγαριού ή εκτός, κατά την καταδίωξή τους, καθώς φέρονται να είχαν προσπαθήσει να διαπράξουν ληστεία.

Νέα στοιχεία από τους δικηγόρους

Οι δικηγόροι του ζευγαριού έχουν παρουσιάσει ένα νέο στοιχείο, υποστηρίζοντας ότι σε βίντεο που καταγράφει τη διασώστρια να τρέχει έξω από το σπίτι, διακρίνεται μια τρύπα στο μπουφάν της. Αυτό το στοιχείο ενισχύει την υπόθεση ότι μπορεί να είχε μαχαιρωθεί πριν την καταδίωξη.

Αναπάντητο ερώτημα

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι ο λόγος που η 41χρονη βρέθηκε στην κατοικία του ζευγαριού. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι η διασώστρια πήγε εκεί με σκοπό να τους ληστέψει. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι ανακριτικές αρχές αξιοποιούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις καταθέσεις και τις αναπαραστάσεις που έχουν γίνει στο σημείο, χωρίς να έχουν εντοπιστεί ουσιώδεις αντιφάσεις στις καταθέσεις του ζευγαριού.