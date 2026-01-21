Σοκ στη Γλυφάδα: Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης έγινε ποτάμι – Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, εγκλωβίστηκαν λεωφορεία

Εικόνες βιβλικής καταστροφής εκτυλίσσονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η σφοδρή κακοκαιρία μετέτρεψε έναν από τους κεντρικότερους οδικούς άξονες της Αττικής σε παγίδα θανάτου, με ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και να εγκλωβίζουν λεωφορεία. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, ενώ η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο από τα φερτά υλικά και τον τεράστιο όγκο νερού.

Το χρονικό της πλημμύρας:

  • Εγκλωβισμοί: Δύο λεωφορεία και ένα Ι.Χ. ακινητοποιήθηκαν στη μέση του δρόμου όταν η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα. Ευτυχώς, οι επιβάτες των λεωφορείων απεγκλωβίστηκαν σώοι.
  • Ορμητικά Νερά: Βίντεο στα social media δείχνουν σταθμευμένα αυτοκίνητα να παρασύρονται σαν σπιρτόκουτα από τα νερά που κατέβαιναν με δύναμη από τον Υμηττό.
  • Ρεκόρ Βροχόπτωσης: Στην ευρύτερη περιοχή έχουν πέσει σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής μέσα σε ελάχιστες ώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί σε ολόκληρο τον Ιανουάριο.
  • Κυκλοφοριακό Χάος: Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία, όμως οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Γλυφάδας παραμένουν απροσπέλαστοι λόγω λάσπης και φερτών υλικών.

