Πέθανε ο επιχειρηματίας Ερρίκος Διβάνης της ομώνυμης αλυσίδας ξενοδοχείων

Ο διακεκριμένος Τρικαλινός επιχειρηματίας Ερρίκος Διβάνης έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 63 ετών. Ο Ερρίκος Διβάνης μαζί με τα αδέρφια του ήταν ο συνεχιστής της οικογενειακής επιχείρησης ξενοδοχείων «ΔΙΒΑΝΗ» σε Αθήνα και Θεσσαλία (Καλαμπάκα-Λάρισα). Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί αύριο το απόγευμα, στη γενέτειρά του, τα Τρίκαλα.



Ο Ερρίκος Διβάνης αφήνει πίσω τη σύζυγό του Σοφία, την κόρη του Έλλη, αδέλφια και λοιπούς συγγενείς. Ένας άνθρωπος δραστήριος και ανήσυχος, που μαζί με τα αδέρφια του, γιγάντωσε την οικογενειακή επιχείρηση, με τα ξενοδοχεία σε ΔΙΒΑΝΗ σε Αθήνα, Καλαμπάκα και Λάρισα. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στις 17.30 αύριο το απόγευμα.



Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Σύλλογο γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα».



Ο όμιλος Διβάνη στο πέρασμα του χρόνου



Ήταν το 1958, όταν δύο αδέρφια από τα Τρίκαλα, ο Αριστοτέλης και ο Γιώργος Διβάνης, ακολουθώντας τη συμβουλή του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή για την ενασχόληση με τον τουρισμό και τη φιλοξενία εγκαινίασαν το πρώτο ξενοδοχείο τους στα Τρίκαλα. Μάλιστα θεωρήθηκε ιδιαίτερα καινοτόμο εγχείρημα καθώς το καθένα από τα 65 δωμάτια της μονάδας διέθετε δικό του λουτρό!



Σήμερα 60 χρόνια μετά ο όμιλος Διβάνη είναι από τους πιο ισχυρούς τουριστικούς ομίλους της χώρας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Αμέσως μετά την πρώτη επιχειρηματική του πρωτοβουλία στον χώρο του Τουρισμού η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ο Αριστοτέλης Διβάνης διαβλέπει την ανερχόμενη εξέλιξη του εμβληματικού προορισμού των Μετεώρων και παίρνει τη μεγάλη απόφαση για την ίδρυση του δεύτερου ξενοδοχείου του Ομίλου στην Καλαμπάκα.



Μετά το τέλος της δικτατορίας, ο Όμιλος είναι πλέον ο μεγαλύτερος στη Θεσσαλία ανοίγοντας την τρίτη του μονάδα, αυτή τη φορά στην πόλη της Λάρισας (όπως την ξέρουμε σήμερα απέναντι από το αρχαίο θέατρο). Το επόμενο βήμα έγινε στην πρωτεύουσα. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση της δεύτερης δεκαετίας στον ξενοδοχειακό κλάδο, τα δύο αδέρφια σε συνεργασία με τον συντοπίτη του κ. Ζαφόλια εγκαινιάζουν το πρώτο τους ξενοδοχείο στην Αθήνα στην περιοχή της Ακρόπολης.



Eπιλέγουν στρατηγικά το δημοφιλέστερο σημείο της χώρας και παγκοσμίως αναγνωρίσιμο για να το ταυτίσουν με το πρώτο τους ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα. Η τρίτη δεκαετία του Ομίλου Διβάνη φέρνει ένα ακόμη ξενοδοχείο στην Αθήνα, το Divani Zafolia Alexandras, ένα ιστορικό κτήριο σε μια Αθήνα που άλλαζε.



Τα επόμενα χρόνια προβλέποντας τις τουριστικές ροές εξαγοράζουν το Corfu Kanoni. Έτσι, “γεννιέται” το πολυτελές Divani Corfu Palace και μετατρέπεται σε ένα μοναδικό για την περιοχή θέρετρο.



Το 1986 είναι η χρονιά που αρχίζει να δραστηριοποιείται στις επιχειρήσεις του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση και των μεταπτυχιακών σπουδών του, ο Σπύρος Διβάνης, γιος του Αριστοτέλη. Η πείρα του ιδρυτή σε συνδυασμό με τη δυναμική και τις καινοτόμες ιδέες της νέας γενιάς οδηγούν τον Όμιλο στα επόμενα βήματα.



Αν και πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο για τον ελληνικό τουρισμό, ο Όμιλος επανατοποθετείται δυναμικά στην αγορά της Αθήνας και κερδίζει το στοίχημα εξαγοράζοντας το ιστορικό ξενοδοχείο Caravel. Μέσα σε τρία χρόνια το Divani Caravel γίνεται η πρώτη σε κερδοφορία ξενοδοχειακή επιχείρηση και αποτελεί την πρώτη επιλογή για τη διεξαγωγή διεθνών και εγχώριων απαιτητικών εκδηλώσεων και συνεδρίων στις δεκαετίες που ακολουθούν.



Ταυτόχρονα, στην επέτειο των 40 ετών του, ο Όμιλος τολμά μια ακόμη σημαντική επένδυση εξαγοράζοντας το εμβληματικό τοπόσημο των Νοτίων Προαστίων Apollon Pallas, στη Βουλιαγμένη. Μια στρατηγική κίνηση και επένδυση που τον καταξίωσε σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, με την αγορά να αναγνωρίζει την ηγετική μορφή του.



Διεθνείς διακρίσεις και η ένταξη στα Leading Hotels of the World



Η πέμπτη δεκαετία των ξενοδοχείων Διβάνη φέρνει σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ριζική ανακαίνιση του Apollon Pallas, που πλέον ονομάζεται Divani Apollon Palace & Thalasso, καθώς και η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου θαλασσοθεραπείας 3.500 τ.μ. και του Συνεδριακού Κέντρου “Αριστοτέλης Διβάνης” θέτουν τις βάσεις για την αναβαθμισμένη παρουσία του ξενοδοχείου.



Η διεθνής αναγνώριση και η συμμετοχή στην παγκόσμια ξενοδοχειακή ελίτ με την ένταξη στην οικογένεια των Leading Hotels of the World έρχεται ως φυσική συνέχεια, με το Divani Caravel να ακολουθεί. H συνεχής προσπάθεια για την παροχή μοναδικών υπηρεσιών και οι σημαντικές επενδυτικές κινήσεις οδήγησαν στην άνθηση του Ομίλου με την απόκτηση ενός ακόμη ξενοδοχείου του Divani Apollon Suites.



Σήμερα ο όμιλος Διβάνη διαθέτει επτά ξενοδοχεία με ξεχωριστό ύφος το καθένα, τέσσερα στην Αθήνα (Divani Caravel, Divani Apollon Suites, Divani Apollon Palace & Thalasso, Divani Palace Acropolis), και απο ένα στην Καλαμπάκα (Divani Meteora) στη Λάρισα (Divani Palace Larissa) και την Κέρκυρα (Divani Corfu),



Στο πλαίσιο της επετείου των 60 χρόνων, ο κ. Σπύρος Διβάνης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, δήλωσε σχετικά: “Είναι μεγάλη η χαρά αλλά και η ευθύνη των 60 χρόνων. Μια ιδέα στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1950, που έκανε δειλά τα πρώτα της βήματα στον Τουρισμό, έγινε πράξη και σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς ξενοδοχειακούς Ομίλους της χώρας και έναν από τους λίγους αμιγώς ελληνικών συμφερόντων. Οι δυσκολίες ήταν πολλές, ιδιαίτερα τα τελευταία 9 χρόνια, αλλά οι γερές βάσεις μας βοήθησαν να μείνουμε όρθιοι. Το όραμα του Αριστοτέλη Διβάνη, πάτερα μου και ιδρυτή των ξενοδοχείων Διβάνη, συνεχίζει να μας εμπνέει και να μας δείχνει τα επόμενα βήματα. Δεν εφησυχάζουμε στιγμή, παρά αναζητούμε συνεχώς καινοτόμες ιδέες που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη τόσο του Ομίλου όσο και του Τουρισμού στην Ελλάδα”.



Σύμφωνα με την επίσημη διοικητική διάρθρωση της επιχείρησης ο Ερρίκος Διβάνης που πέθανε ήταν ο αντιπρόεδρος της εταιρείας.

trikalavoice.gr, thessaliaeconomy.gr