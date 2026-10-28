Η Ντόρα Μπακογιάννη στα Χανιά για την 28η Οκτωβρίου: «Οφείλουμε να θυμόμαστε τα “όχι” των Ελλήνων»

Η Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξε τη γενέτειρά της, την Κρήτη, για να συμμετάσχει στους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου. Η παρουσία της στο νησί είχε ως στόχο να τιμήσει την εθνική επέτειο μαζί με τους συμπολίτες της. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στα Χανιά, μια περιοχή που αποτελεί την πατρίδα της και ταυτόχρονα την εκλογική της περιφέρεια.

Η παρουσία στην Κρήτη για την εθνική επέτειο

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θέλησε να βρίσκεται στη γενέτειρά της, την Κρήτη, προκειμένου να γιορτάσει την 28η Οκτωβρίου. Η επιλογή της να βρεθεί στα Χανιά, την πατρίδα της και την εκλογική της περιφέρεια, σηματοδοτεί την προσωπική της σύνδεση με τον τόπο και τους κατοίκους του. Εκεί, συμμετείχε στους εορτασμούς μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες, τιμώντας την ιστορική ημέρα.

Την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026, η Ντόρα Μπακογιάννη δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό από τα Χανιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μέσα από αυτές τις εικόνες, μοιράστηκε στιγμές από την παρουσία της στην Κρήτη, μεταφέροντας το κλίμα του εορτασμού. Παράλληλα με τις φωτογραφίες, η βουλευτής επέλεξε να στείλει και ένα ηχηρό μήνυμα, το οποίο συνάδει με το πνεύμα της ημέρας.

Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου και οι ευχές

Το μήνυμα που απηύθυνε η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν γεμάτο συμβολισμούς και απευθυνόταν σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Ξεκίνησε με τις καθιερωμένες ευχές για «Χρόνια πολλά», τονίζοντας την ενότητα και την περηφάνια του ελληνικού λαού. Η ανάρτησή της στο Instagram δεν ήταν απλώς μια ευχή, αλλά μια υπενθύμιση των αξιών και των αρχών που πρεσβεύει η εθνική επέτειος.

Στο κείμενο της ανάρτησής της, η πολιτικός υπογράμμισε τη σημασία της μνήμης και της ιστορικής συνείδησης. Το μήνυμά της, το οποίο δημοσιεύτηκε την ημέρα του εορτασμού, είχε ως στόχο να αναδείξει τη διαχρονική αξία των πράξεων και των αποφάσεων του ελληνικού λαού. Η Ντόρα Μπακογιάννη θέλησε να μεταφέρει ένα αισιόδοξο αλλά και ταυτόχρονα προβληματισμένο μήνυμα για το μέλλον.

Η σημασία των «μεγάλων ΟΧΙ» των Ελλήνων

Ένα κεντρικό σημείο του μηνύματος της Ντόρας Μπακογιάννη ήταν η αναφορά στα «μεγάλα ΟΧΙ» που έχουν πει οι Έλληνες στην ιστορία. Αυτά τα «όχι» δεν αφορούν μόνο το ιστορικό γεγονός της 28ης Οκτωβρίου, αλλά και άλλες στιγμές όπου ο ελληνικός λαός στάθηκε όρθιος. Η βουλευτής τόνισε ότι αυτά τα «όχι» ειπώθηκαν για την πατρίδα, την οικογένεια και τα πιστεύω των Ελλήνων, αναδεικνύοντας τις θεμελιώδεις αξίες.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, «οφείλουμε να τα θυμόμαστε, να είμαστε περήφανοι γι’ αυτά και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο». Αυτή η φράση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και την αναγνώριση των θυσιών που έχουν γίνει. Η Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε τους Έλληνες να διατηρούν ζωντανή τη μνήμη αυτών των ιστορικών στιγμών, ως παρακαταθήκη για το μέλλον.

Το ανάστημα και η δύναμη του ελληνισμού

Συνεχίζοντας το μήνυμά της, η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα υπάρχουν πάντα στιγμές που θα απαιτούν να σηκώσουμε το ανάστημά μας». Με αυτή τη φράση, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός στο μέλλον, τονίζοντας την ανάγκη για αποφασιστικότητα και σθένος. Η πολιτικός θέλησε να εμφυσήσει ένα πνεύμα ετοιμότητας και αντίστασης σε ενδεχόμενες δυσκολίες.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μια έκφραση βαθιάς πίστης στις δυνατότητες του ελληνικού λαού. «Και πιστεύω βαθιά πως έχουμε το ανάστημα και τη δύναμη να το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτή η δήλωση αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της ανθεκτικότητας και της ψυχικής δύναμης των Ελλήνων, κλείνοντας την ανάρτηση με την ευχή «Χρόνια πολλά Ελλάδα».

Προηγούμενη συνέντευξη και εκλογική επικαιρότητα

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία εβδομάδα πριν από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δώσει μια συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, η βουλευτής είχε κληθεί να απαντήσει σε μια σημαντική ερώτηση που αφορούσε το πολιτικό της μέλλον. Η ερώτηση σχετιζόταν με το αν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές, ένα θέμα που απασχολεί συχνά την πολιτική επικαιρότητα.

Η αναφορά σε αυτή την προηγούμενη συνέντευξη προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην παρουσία της Ντόρας Μπακογιάννη στα δημόσια πράγματα. Δείχνει ότι η πολιτική της δράση δεν περιορίζεται μόνο σε εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα που αφορούν την εκλογική διαδικασία και τον κοινοβουλευτικό βίο. Η απάντησή της στην εν λόγω ερώτηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής της τοποθέτησης.

Με πληροφορίες από: Newsit