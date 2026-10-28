Ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο συμβούλιο υπουργών ενέργειας της ΕΕ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναχωρεί σήμερα για το Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα του υπουργού έχουν συμπεριληφθεί κρίσιμα θέματα που αφορούν την ασφάλεια της ενέργειας, τη διασφάλιση ηλεκτρισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια της Ελλάδας στον τομέα.

Τα θέματα στην ατζέντα του Έλληνα υπουργού

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται να θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Μεταξύ αυτών, η ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα των συζητήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Επιπλέον, ο Σταύρος Παπασταύρου θα αναδείξει την ανάγκη για διασφάλιση επαρκούς και σταθερού ηλεκτρισμού, τόσο για τις ανάγκες των νοικοκυριών όσο και για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα επενδυτικά σχέδια που έχει εκπονήσει η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής της αυτονομίας και την προώθηση βιώσιμων λύσεων.

Το νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2030

Οι υπουργοί Ενέργειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Σταύρου Παπασταύρου, θα συζητήσουν εκτενώς το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τον ενεργειακό τομέα μετά το έτος 2030. Η συζήτηση αυτή θα επικεντρωθεί σε μια σειρά από φιλόδοξους στόχους και κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης και την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων. Παράλληλα, θα αναλυθούν οι προοπτικές και οι προκλήσεις του εξηλεκτρισμού, καθώς και η σημασία των διασυνδέσεων μεταξύ των εθνικών ενεργειακών δικτύων για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Θέματα όπως η ευελιξία των συστημάτων και η αποθήκευση ενέργειας θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο λεπτομερούς εξέτασης.

Συζητήσεις για υποδομές και αγορές

Στη διευρυμένη ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας περιλαμβάνονται και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την ενεργειακή υποδομή και τις αγορές. Οι υπουργοί θα εξετάσουν τις υποδομές μεταφοράς ενέργειας, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή ροή των ενεργειακών πόρων σε όλη την Ευρώπη.

Επιπλέον, θα συζητηθεί η λειτουργία της αγοράς CO2, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο στην ατζέντα είναι η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων, καθώς και η βιωσιμότητα της βιομηχανίας καυσίμων, ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέματα ηλεκτρικού εξοπλισμού και αγορών ντίζελ

Μεταξύ των λοιπών θεμάτων που θα απασχολήσουν τους υπουργούς Ενέργειας, περιλαμβάνεται και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής τάσης. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να καλύψει πτυχές που αφορούν την τεχνολογία, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των ενεργειακών δικτύων.

Τέλος, στην ατζέντα του Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί και το ζήτημα της σταθεροποίησης των αγορών ντίζελ. Η διακύμανση των τιμών και η διαθεσιμότητα του ντίζελ αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις, καθιστώντας τη συζήτηση για τη σταθεροποίησή τους ιδιαίτερα επίκαιρη για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Με πληροφορίες από: Newsit