Δυσαρέσκεια της Δανίας για τις τηλεφωνικές επαφές Νορβηγίας και Φινλανδίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την πρωτοβουλία των ηγετών της Νορβηγίας και της Φινλανδίας να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, θεωρείται ότι έσπασε το μέτωπο απομόνωσης που έχουν σχηματίσει οι Ευρωπαίοι έναντι της Ρωσίας από την έναρξη των εχθροπραξιών. Η Φρεντέρικσεν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπήρξε συντονισμός» και ότι η προσέγγιση αυτή είναι «εντελώς λανθασμένη».

Η έντονη αντίδραση της Δανίας

Η Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε στο δανικό TV 2 ότι είναι «πολύ επιφυλακτική απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβαν από μόνες τους η Νορβηγία και η Φινλανδία». Υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε συντονισμός με τις υπόλοιπες χώρες και διερωτήθηκε τι πιστεύουν οι δύο χώρες ότι μπορούν να πετύχουν με αυτή την ενέργεια. Η Δανή πρωθυπουργός τόνισε πως οι σκανδιναβικές και οι υπόλοιπες βόρειες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να διατηρούν κοινό μέτωπο με την υπόλοιπη Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία.

«Πιστεύω ότι πρέπει να διαφυλάσσουμε την ενότητα της Ευρώπης αντί να ενεργούμε μεμονωμένα», ανέφερε η Φρεντέρικσεν. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη έχει υπογραμμίσει στο παρελθόν τη σημασία της ενότητας, ειδικά όταν άλλες χώρες έχουν ακολουθήσει τον δικό τους δρόμο, ταξιδεύοντας, για παράδειγμα, στη Μόσχα. Η ίδια επεσήμανε ότι δεν βλέπει καμία ένδειξη πως η Ρωσία επιθυμεί πραγματικά την ειρήνη, αναφέροντας τον υβριδικό πόλεμο και τις καθημερινές σφοδρές επιθέσεις στην Ουκρανία που οδηγούν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Οι τηλεφωνικές επαφές με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ήταν αυτοί που συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία των ηγετών της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, και είχε ως βασικό αντικείμενο τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αλεξάντερ Στουμπ υπογράμμισε ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με απευθείας συνομιλίες με τη Μόσχα. Χαρακτήρισε τη συζήτηση με τον Πούτιν «ουσιαστική», ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι διήρκεσε πάνω από μία ώρα. Μετά την επαφή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες της Ρωσίας, της Φινλανδίας και της Νορβηγίας «συμφώνησαν να διατηρήσουν απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία».

Οι όροι της Ρωσίας για την ειρήνη

Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε ξεκάθαρος σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Υποστήριξε ότι μια δίκαιη και μακροπρόθεσμη ειρήνη στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο εάν ληφθούν πλήρως και άνευ όρων υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τη δική του εκτίμηση για την κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο και επανέλαβε τις θέσεις της Μόσχας σχετικά με τα αίτια του πολέμου.

Ο Πούτιν κατηγόρησε επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι ακολουθούν πολιτική αντιπαράθεσης απέναντι στη Μόσχα, η οποία, όπως υποστήριξε, συμβάλλει στην παράταση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Υπογράμμισε ότι η επίτευξη μιας δίκαιης και μακροχρόνιας ειρήνης είναι δυνατή μόνο με την «πλήρη και άνευ όρων συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Θέματα συζήτησης και διπλωματικές εξελίξεις

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι τρεις ηγέτες συζήτησαν διάφορα θέματα, πέραν του πολέμου στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στις πρόσφατες διπλωματικές επαφές με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στην προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμφωνία για επανέναρξη τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι συνομιλητές χαιρέτισαν τη συγκεκριμένη εξέλιξη, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένεται να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στις εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραμιών. Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας στη Βαλτική Θάλασσα και τη Βόρεια Ευρώπη, καθώς και η έναρξη ανθρωπιστικής επιχείρησης στην περιφέρεια Χερσώνας. Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της συνάντησης του Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στην Αγία Πετρούπολη στις 21 Οκτωβρίου.

Η στάση της Σουηδίας

Σε αντίθεση με την έντονη κριτική της Δανής πρωθυπουργού, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, δεν ήταν τόσο επικριτικός. Ο Κρίστερσον δήλωσε ότι «Εάν οι συνομιλίες οδηγούν στην ειρήνη, τότε είναι καλό», υιοθετώντας μια πιο διαλλακτική στάση απέναντι στις τηλεφωνικές επαφές των ομολόγων του με τον Ρώσο πρόεδρο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos