Ο Νικήτας Κακλαμάνης για την 28η Οκτωβρίου: «Η ενότητα, το θάρρος και η αποφασιστικότητα είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας»

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Βουλής, στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη εθνικής ενότητας και υπεράσπισης της ανεξαρτησίας της χώρας. Υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία του ιστορικού «ΟΧΙ», τονίζοντας ότι η ενότητα, το θάρρος και η αποφασιστικότητα αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη των Ελλήνων. Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων, συνδέοντας τις ιστορικές στιγμές του παρελθόντος με τις προκλήσεις του σήμερα.

Η διαχρονική σημασία του «όχι»

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υπογράμμισε στο μήνυμά του τη διαχρονική σημασία του ιστορικού «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Τόνισε πως η ενότητα, το θάρρος και η αποφασιστικότητα ήταν πάντοτε η μεγαλύτερη δύναμη των Ελλήνων απέναντι στις δυσκολίες.

Αυτά τα στοιχεία, όπως ανέφερε, αποτελούν και σήμερα τη βάση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, καθιστώντας τα θεμελιώδη για την πορεία της χώρας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Η αναφορά στον Γιώργο Θεοτοκά

Με αφορμή τη συμπλήρωση 86 ετών από την 28η Οκτωβρίου του 1940, ο Νικήτας Κακλαμάνης επέλεξε να ξεκινήσει την τοποθέτησή του με μια χαρακτηριστική αναφορά στον συγγραφέα Γιώργο Θεοτοκά. Ο Θεοτοκάς είχε καταγράψει το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατούσε στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του ελληνοϊταλικού πολέμου, προσφέροντας μια ζωντανή εικόνα της εποχής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής παρέθεσε την περιγραφή του Νοεμβρίου του 1940 από τον Γιώργο Θεοτοκά, η οποία αναφέρει: «Κόσμος πολύς χυμένος στους δρόμους, κίνηση εξαιρετική. Περνούν μονάδες του στρατού που πηγαίνουν στο μέτωπο. Οι φαντάροι τραγουδούν, το πλήθος χειροκροτεί και ζητωκραυγάζει. Αξίζει να είναι κανείς Έλληνας τις μέρες αυτές».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε ότι, 86 χρόνια αργότερα, τα συγκεκριμένα λόγια διατηρούν την επικαιρότητά τους, καθώς «μας θυμίζουν πως η ενότητα, το θάρρος και η αποφασιστικότητα ήταν πάντοτε η μεγαλύτερη δύναμη των Ελλήνων απέναντι στις δυσκολίες».

Το μήνυμα ενότητας στις σημερινές συνθήκες

Ο Πρόεδρος της Βουλής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που αποκτά το μήνυμα της εθνικής επετείου υπό τις σημερινές διεθνείς συνθήκες. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της εθνικής συνοχής, ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις.

«Σήμερα, σε μια εποχή διεθνών αναταράξεων και νέων προκλήσεων, το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου μάς καλεί να σταθούμε ενωμένοι, να υπερασπιστούμε τις αξίες και την εθνική μας ανεξαρτησία, ατενίζοντας το μέλλον με αυτοπεποίθηση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Συνέδεσε εκείνες τις ιστορικές στιγμές με τις προκλήσεις του σήμερα, τονίζοντας την ανάγκη οι Έλληνες να αντιμετωπίζουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση, αντλώντας διδάγματα από το παρελθόν.

Το χρέος προς την πατρίδα

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρθηκε στο χρέος της σημερινής γενιάς απέναντι σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας. Υπογράμμισε την ευθύνη που φέρουν οι Έλληνες να διαφυλάξουν την κληρονομιά των προγόνων τους.

«Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Πατρίδας μας. Χρόνια πολλά, Ελλάδα!», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της Βουλής, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής υπερηφάνειας.

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, συμμετείχε στις επίσημες εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα, τιμώντας την ιστορική ημέρα και το «ΟΧΙ» του 1940.

Η παρουσία του στις εκδηλώσεις υπογράμμισε την επίσημη διάσταση του μηνύματός του, ενισχύοντας το κάλεσμα για ενότητα και υπεράσπιση των εθνικών αξιών.

Με πληροφορίες από: Newsit