Η προεπιλογή της Κροατίας για το Nations League περιλαμβάνει τους Μάγερ και Γιάκιτς

Στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας για τις επερχόμενες αναμετρήσεις του Nations League τον Νοέμβριο, συμπεριλήφθηκαν δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες. Πρόκειται για τον Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ και τον Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ. Η επιλογή έγινε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Σλάβεν Μπίλιτς, ενόψει των κρίσιμων παιχνιδιών απέναντι στην Αγγλία και την Τσεχία.

Οι κροάτες ποδοσφαιριστές από ελληνικές ομάδες

Ο Λόβρο Μάγερ, ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, παραμένει σταθερά στα πλάνα της Εθνικής Κροατίας. Η συμπερίληψή του στην προεπιλογή του Σλάβεν Μπίλιτς αφορά τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της ομάδας στη φάση των ομίλων του Nations League. Θυμίζεται ότι ο Μάγερ είχε κληθεί και στην προηγούμενη διακοπή για τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας, χωρίς ωστόσο να καταγράψει κάποια συμμετοχή.

Παράλληλα, στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται και ο Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο Γιάκιτς έχει ήδη σημαντική παρουσία με την Εθνική Κροατίας, καθώς μετράει συνολικά δεκαεννέα συμμετοχές έως τώρα. Η παρουσία του στην προεπιλογή υπογραμμίζει τη σταθερή του αξία για την κροατική ομάδα.

Οι αναμετρήσεις του Νοεμβρίου στο Nations League

Η Εθνική Κροατίας έχει μπροστά της δύο απαιτητικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο του Nations League. Η πρώτη είναι προγραμματισμένη για τις 12 Νοεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία εκτός έδρας, στο ιστορικό στάδιο «Γουέμπλεϊ». Πρόκειται για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων που θα δοκιμάσει τις δυνάμεις των Κροατών.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 15 Νοεμβρίου, η Κροατία θα υποδεχθεί την Τσεχία σε εντός έδρας αναμέτρηση. Αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις της ομάδας στον τρίτο όμιλο της League A του Nations League. Η πορεία της Κροατίας στον όμιλο θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα αυτών των αναμετρήσεων.

Η ανακοίνωση της τελικής αποστολής

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Κροατών, Σλάβεν Μπίλιτς, γνωστοποίησε την προεπιλογή του για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου, με τα ονόματα των Μάγερ και Γιάκιτς να βρίσκονται ανάμεσα σε εκείνα των ποδοσφαιριστών που υπολογίζονται. Η τελική λίστα της Κροατίας για τις δύο αυτές αναμετρήσεις θα ανακοινωθεί επίσημα την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου.

Οι δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ελλάδα, ο Λόβρο Μάγερ και ο Κρίστιαν Γιάκιτς, συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες να συμπεριληφθούν στην τελική αποστολή. Η παρουσία τους στην προεπιλογή δείχνει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις ικανότητές τους και την προσφορά τους στις ομάδες τους.

Η πλήρης προεπιλογή του Σλάβεν Μπίλιτς

Στην προεπιλογή του Σλάβεν Μπίλιτς για τις αναμετρήσεις του Νοεμβρίου, συμπεριλαμβάνονται οι εξής τερματοφύλακες: Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, Ντόμινικ Κοτάρσκι, Κάρλο Λέτιτσα και Ίβορ Πάντουρ. Στην αμυντική γραμμή, ο προπονητής υπολογίζει τους: Γιόσκο Γκβάρντιολ, Γιόσιπ Σούταλο, Ντούγε Τσαλέτα-Τσαρ, Γιόσιπ Στάνισιτς, Μάριν Πόνγκρατσιτς, Λούκα Βούσκοβιτς, Ίβαν Σμόλτσιτς και Σίμουν Χργκόβιτς.

Για τη μεσαία γραμμή, η προεπιλογή περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα. Συγκεκριμένα, οι επιλεγέντες μέσοι είναι οι: Λούκα Μόντριτς, Ματέο Κόβατσιτς, Μάριο Πάσαλιτς, Νίκολα Βλάσιτς, Λόβρο Μάγερ, Μάρτιν Μπατούρινα, Πέταρ Σούτσιτς, Λούκα Σούτσιτς, Κρίστιαν Γιάκιτς, Τόνι Φρουκ και Γιόσιπ Μίσιτς. Η πλήρης αυτή λίστα αναδεικνύει το βάθος του ρόστερ της Εθνικής Κροατίας ενόψει των προσεχών αγώνων.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta